Congreso desecha reducción de regidurias

REDACCIÓN AZ

Los legisladores del PRI y Morena se unieron para dejar fuera del orden del día de la Sesión del Congreso local la votación del dictamen para la disminución de regidurías en Ayuntamientos del estado, y con ello quedó desechada de plano.

Lo anterior fue acusado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, que aseguró que es incongruente porque mientras los diputados de Morena piden austeridad pero al ponerlo en práctica no lo hacen.

En conferencia de prensa, agregó que los diputados priistas desdeñaron la posibilidad de ahorrar dinero público de los municipios que, según dijo, están sobrerrepresentados.

“Pareciera que lo único que quieren es hacer tropezar a este Gobierno y sus municipios ya que las iniciativas sobre reducción de gastos del dinero público se podrían realizar, pero decidieron no hacerlo”.

Oposición reconoce que no era el momento

Diputados del PRD, PRI y Morena reconocieron que no era el momento legal para reducir el número de regidurías, para la elección del 4 de junio.

En entrevista por separados Yazmín Copete Zapot, Juan Nicolás Callejas y Daniela Griego, descartaron que se haya formado un bloque opositor contra el PAN, se trata de hacer valer la ley.

La primera en hablar del tema fue la perredista, Yazmín Copete, quien dijo que dado que el proceso electoral para renovar los 212 Ayuntamientos de la entidad ya inicio, resulta improcedente legislar en estas fechas para reducir el número de ediles, opinó la coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

La propuesta de reducir el aparato burocrático es buena, pero resulta improcedente en este momento. “El tiempo oportuno legislativo ya paso, y lo desaprovecho la pasada Legislatura al no hacer las reformas pertinentes”.

Sólo se queria complacer a Yunes

Luego de reconocer que tienen algunas coincidencias con el PRI, el coordinador del grupo legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, rechazó que se hayan aliado para sacar del orden del día la discusión del exhorto para la disminución de regidurías para la próxima elección de alcaldías en Veracruz.

En entrevista sostuvo que el dictamen se elaboró únicamente entre diputados del PAN y PRD y no se invitó a Morena, además de que los otros grupos legislativos se mostraron en contra, y consideró que es una discusión que solo busca complacer las solicitudes del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

“Se dictaminó de manera facciosa el asunto edilicio, solamente con la participación del PAN y el PRD. Hay que recordar que Morena está expresamente excluido de la Comisión de Procesos Políticos y Electorales y que no fue invitado a ninguna sesión de trabajo, por una parte, y por otra parte ese dictamen es solamente para complacer al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares”.

Propuesta llegó tarde

Aunque no se discutirá en este periodo de sesiones, es necesario que se solucione la sobrerrepresentación que existe en 95 de los 212 ayuntamientos veracruzanos donde hay más regidores de los que legalmente deberían existir, lo que atiende a varios factores, afirmó la diputada local de Morena, Daniela Griego Ceballos.

En entrevista apuntó que esta problemática se genera debido a qué hay elementos políticos que se han sobrepuesto a la ley, donde se hacen acuerdos que permiten que haya más ediles, sobre todo en municipios grandes.

“Son acuerdos que se han venido manteniendo, el número de regidores más allá del criterio poblacional o jurídico y tiene que ver con las representaciones de partidos que tienen menos votos en esos municipios. La cuestión también tiene que ver con los municipios grandes, que tienen más de 70 mil habitantes: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, etcétera”.

La legisladora apuntó que la iniciativa del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, llega tarde al Congreso Local, y añadió que esta discusión debió hacerse en la pasada legislatura y no heredar un problema más a la actual. Además reiteró que se debe llevar esta discusión para futuros procesos electorales.

“Llega tarde también la solicitud del gobernador. El caso es otro de los pendientes e irregularidades que dejó la Legislatura pasada y que a nosotros nos mete en un dilema y en un debate que se tendrá que dar”.