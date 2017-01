La inseguridad sigue descontrolada

No se ven ni se perciben avances en materia de seguridad en el estado. No obstante que fue una de las promesas más publicitadas de la campaña del gobernador Yunes Linares, el secretario de Seguridad Publica, Jaime Téllez Marié, no demuestra la capacidad para cumplir con los veracruzanos el compromiso de su jefe de mejorar la seguridad pública estatal. Porque mientras daban rueda de prensa presumiendo y cacareando que habían encontrado una bodega de robo de combustible e hidrocarburos en el municipio de Cotaxtla, por todos lados siguió habiendo muertos y ejecutados en varios puntos del estado, siguen los homicidios, asaltos, balaceras e inseguridad.

Como ejemplos más claros ¡el colmo! asaltaron por segunda ocasión en una semana la sucursal de banco Santander ubicado en la avenida 20 de noviembre y la calle de Juan Enríquez en el centro del puerto de Veracruz. Imagínense ustedes, si no se puede vigilar el centro del puerto, donde hace sólo diez días se dio la mayor de las rapiñas de saqueo a negocios en la historia de la ciudad, más de 100 tiendas grandes y chicas fueron asaltadas por la turba y prácticamente nadie fue sancionado.

Ayer una balacera en la carretera de Xalapa al puerto de Veracruz, a la altura de Corral Falso, lo que hizo que se quedaran parados por un buen rato en la carretera los vehículos que transitaban por ahí, hasta que fueron dejando pasar de forma controlada, la explicación supuestamente es que vieron que transitaba una camioneta con reporte de robo, lo raro es que hay miles de carros robados y la hayan detectado a simple vista, así que le marcaron el alto y los ocupantes abrieron fuego, resultado un muerto en el instante, uno de los que iban en la camioneta y los otros dos ocupantes huyeron hacia la maleza para perderse, donde aunque los buscaban muchos policías, llegaron como 50 patrullas y por aire un helicóptero por aire buscó, sólo al rato encontraron muerto a uno de los delincuentes que se supone bajó herido de la camioneta, total que fue todo un gran operativo y no lograron agarrar al otro delincuente que escapó.

Ahora los alcaldes priistas imitan a los panistas

Una cucharada de su propio chocolate parece que le empiezan a dar a este gobierno, ya que tomaron más de 40 alcaldes del PRI un piso de la Sefiplan, pues no les han pagado lo que habían acordado, pero de inmediato les dijeron que les pagarán siempre que respeten lo acordado, que no cederán a presiones, ya no les gustó que se les manifiesten, a pesar de que ellos, los panistas, pusieron el ejemplo Recordemos que a sólo dos semanas de terminar el gobierno de Javier Duarte, un grupo de ediles de afiliación panista y perredista tomaron por asalto el palacio de gobierno estatal y la llamada casa de gobierno, el asalto lo encabezó el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Se notó que la maniobra fue un golpe mediático para posicionar al “heredero” para el 2018. Ahora les tocó a ellos aguantar a los alcaldes con sus quejas y exigencias a la secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, quien de la preocupación tuvo que mandar a comprar ricas viandas para degustar sin salir de su oficina y no mal pasarse sin comer, que se ve que es su principal misión de la vida.

Gutierritos quiere otro hueso

El que se quiere hacer el rebelde “con causa” es el diputado federal Francisco Gutiérrez de Velasco, hijo de quien fuera uno de los pioneros del PAN en Veracruz, el fallecido ingeniero Alfonso Gutiérrez de Velasco, solicitó licencia a su cargo para hacer como que va a buscar la alcaldía de Veracruz, aunque todos creen que sólo quiere negociar para conseguir otro cargo, así consiguió una regiduría para su hijo y también para él quiere otro puesto público, actualmente es diputado federal, pero prefiere otro donde haga más negocio. Parece que no le basta haber sido alcalde de Boca del Río, ahora quiere ver si lo integran de secretario al gabinete o lo más seguro volverlo a candidatear por Boca del Río, municipio que ya gobernó.

Puro cuento la austeridad de los diputados panistas

Los diputados locales del PAN se desgarran las vestiduras diciendo que deben de apoyar todos para que hayan menos regidurías en los gobiernos municipales, que esto sería un gran ahorro para el estado, si tanto les preocupa que se eroguen fuertes sumas de dinero en sueldos a ediles, deberían comenzar por bajarse los sueldos de ellos, ya que se llevan unos 100 mil pesitos mensuales, que jamás pensaron ganar muchos de ellos, sin contar que tienen secretarias, asesores, chofer y demás viáticos que se pepenan.