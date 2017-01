Denunciará Yunes a Fidel y a Duarte por compra de medicamento caduco

Connect on Linked in

Nemi resposabiliza a Ricardo Sandoval por medicamntos caducos

Carlos Alvarado

El ex administrador de la dependencia Ricardo Sandoval, es el responsable de las omisiones en la compra de medicamentos caducos durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, así lo señaló el exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib.

En entrevista Recordó que la Contraloría General del Estado, realizó una investigación previa en lo que fue el final de la administración del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y el arranque de la de Javier Duarte de Ochoa.

Destacó que esto fue tres años antes que él fuera titular de la Secretaría de Salud lo cual está debidamente bien documentado, por lo tanto, las irregularidades que encontraron fueron denunciadas en su momento.

Acusó que “Las que tuvieron que ver con las pruebas falsas de VIH y lo que he estado venido diciendo, lo de los medicamentos falsos yo lo comenté y existen otros casos muchos más graves que el de los medicamentos de cáncer”.

Aseguró que su antecesor en la Secretaría de Salud, Pablo Anaya, no tuvo ninguna responsabilidad, ya que la omisión fue de Ricardo Sandoval, quien fungía como administrador de la dependencia, “La omisión fue del señor Ricardo Sandoval él es el directamente responsable, de la compra no de las omisiones a la investigación”.

PRD pide castigo a responsables

Redacción AZ

El secretario de Salud y Director de Servicios de Veracruz, Juan Antonio Nemi DIB denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las irregularidades que se cometían al interior de la dependencia, pero se desconoce si en ese tiempo el ex fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras investigó los hechos, informó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Velázquez Flores.

El PRD exigirá a la FGE que se investigue con “celeridad” a las ex autoridades de Sesver para que se proceda en contra de los responsables de proveer agua destilada en vez de quimioterapias a los niños y niñas con cáncer.

CEDH inicia queja de oficio por el uso de medicamentos falsos

Redacción AZ

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la queja de oficio con número DAM/0047/2017 y giro oficios a la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz para que rindan un informe correspondiente sobre la denuncia pública que hiciera el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares de que a los niños y niñas con cáncer les suministraban agua destilada en vez de quimioterapia, durante la administración del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

En entrevista, la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez anunció que desde el lunes por la tarde iniciaron el procedimiento de la queja de oficio que implica recabar testimonios y en general hacer una investigación exhaustiva sobre este tema, para que de llegar el momento procesal, y de haberse acreditado acciones y omisiones que vulneren los derechos humanos se emita una recomendación.

De acreditarse que Sesver suministró agua destilada a los menores de edad en vez de medicamentos serían calificados como “hechos graves” que no sólo darían lugar a una recomendación por parte de la CEDH en contra de la autoridad, sino también hay la posibilidad de que se ejerciten las acciones penales correspondientes, si derivado de esto se configura un delito, explicó.