Asuntos Públicos – Terrorismo declarativo

Eduardo Coronel Chiu

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, bien conocido en la arena pública por su actitud beligerante y golpeadora con sus adversarios, propenso al discurso incendiario y a las declaraciones sensacionalistas, en los últimos días ha escalado al terrorismo declarativo.

Esta semana desataron una tormenta –parece que en un vaso de agua–, sus revelaciones sobre el uso de medicamentos falsos para el cáncer en el sector salud del estado; el tema, un refrito local, novedoso en el plano nacional, lo ocupó para acusar a los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, vinculando además al diputado federal Jorge Carballo, maletero y buscador de los ex gobernadores, con empresas de sus familiares como proveedores de los medicamentos apócrifos.

Como “pecado brutal” calificó Yunes que el Centro de Cancerología del estado inyectara agua en quimioterapias falsas a niños enfermos; según aseguró tenía el resultado de un laboratorio, el Grupo Roche, que comprobaba que el medicamento Avastin para el cáncer que usaban en Veracruz era clonado, pirata.

Ayer esa empresa le dio un tapabocas a Yunes. Con un comunicado a los medios, el grupo empresarial aclaró que el medicamento que presuntamente fue clonado en Veracruz ¡no es una quimioterapia ni está indicado en niños con cáncer!

Borregazo

A partir de las declaraciones tremendistas de Yunes hubo una condena general tanto en estado como a nivel nacional; se revivió el odio hacia el estereotipado de corrupción, el ex gobernador Duarte –el Chupacabras del momento–, junto con la exigencia de investigaciones y castigo a los responsables. Algunos dirigentes partidistas, imbuidos de visiones religiosas (próximas al pecado brutal de fray Miguel), como el perredista Miguel Barbosa, pontificó: “Duarte debe estar en el infierno”, y hasta el Clavillazo del PRI, Enrique Ochoa, dictó sentencia: “Que se capture a Duarte (jajajaja) para que sea juzgado como asesino (no sólo de periodistas, sino de niños con cáncer).

Los súbditos de Yunes en la clase política de inmediato se apuntaron para instalar comisiones de la verdad y requirieron información por todas partes, de entrada asumiendo la culpabilidad.

No faltó el pánico que provocaron las declaraciones de Yunes entre los pacientes de cáncer –que lo obligó ayer a hacer precisiones que todavía está investigando, pero que “nadie debe preocuparse ahora”. Aclaró que no se están aplicando ahora que él es gobernador. También entraron en pánico los que se practicaron pruebas de VIH, ya que un ex secretario de Salud del pasado régimen, Antonio Nemi Dib, aprovechó para ajustar cuentas con sus rivales, y no sólo confirmó la clonación de la quimioterapia, sino que agregó que también hubo pruebas “hechizas” de VIH. Al igual que Yunes, Nemi Dib se trepó al tema, no tardan en cantarlo a dueto, claro, con aquel de primera voz.

En la búsqueda de antecedentes en la Fiscalía del Estado, se detectó que los expedientes por denuncias de medicamentos clonados estaban archivadas por determinación de no ejercer la acción penal.

El recuento de los que se metieron al tema incluye al secretario de Salud del Gobierno Federal, José Narro; anunció que su dependencia hará una investigación. Por el nivel de incertidumbre y preocupación que han generado las declaraciones de Yunes, se estima urgente y necesaria que se establezca con imparcialidad y profesionalismo la realidad del asunto.

Cálculo o incontinencia

No se sabe si el gobernador Yunes tiene un cálculo de los efectos de sus declaraciones o si la temeridad que le ha caracterizado, el carácter volado, la adrenalina de la puesta en escena y los reflectores le han provocado una incontinencia imprudente de la lengua. ¡Otra vez el mal de la lengua floja!

El problema es que sus excesos declarativos van dejando de rendirle beneficios. Por los efectos causados en la población sus declaraciones podrían equiparse a alguna modalidad del terrorismo; sin explosivos ni sustancias tóxicas, sino por otros medios (por cualquier medio, dice el tipo penal) produce “alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella”.

La dimensión que tomó el asunto en la agendas informativas, entre la clase política y en la opinión pública, preocupa además por la facilidad del borrego, poco importan los hechos y su confirmación; con una conferencia de prensa se desata una tempestad en vaso de agua. El recalentado de Yunes parece ser tan falso como los medicamentos que alude.

Mientras tanto crea una cortina de humo para su falta de resultados, uno de los tantos fuegos artificiales con los que quiere gobernar; no se fijen en el gasolinazo, la inflación, las previsiones de bajo crecimiento, la contracción del gasto federal para el estado, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, los despidos masivos en la burocracia, el manejo oscuro del gasto y el re-endeudamiento del estado.