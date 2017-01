¿Otra vez los Herrera vs Toño Sierra?

Parece que se están peleando de nueva cuenta o simplemente que “alguien” está interesado en volver a exacerbar los ánimos entre el ex gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán y el empresario y ex síndico de Veracruz por un tiempo breve, José Antonio Sierra, ya que con el pretexto de la demolición de la construcción de Díaz Mirón de lo que muchos años fuera el Instituto Pedagógico Pacelli, volvieron los ataques, notas y correos anónimos “tirándole”.

Toño Sierra, quien es un exitoso empresario con inquietudes políticas, ha cooperado para varias campañas electorales, por su afinidad y amistad con los candidatos, más qué por sus militancias partidistas.

Allá por el 2004, fue de los que más apoyaron a Fidel Herrera Beltrán a la gubernatura del estado, de ahí se afianzó la amistad con los hijos del ex gobernador, Fidel y Javier Herrera Borunda, relación que derivó en la asociación para algunos negocios.

Ya en las postrimerías del sexenio “fidelista”, Toño Sierra participó como síndico en la planilla ganadora del PRI al gobierno municipal encabezada por Carolina Gudiño. Desde el inicio del gobierno municipal de Veracruz del 2010 al 2013 se confrontaron la alcaldesa Carolina y el síndico Toño, situación que culminó con la renuncia de Sierra al cargo edilicio. La razón de este desenlace fueron los manejos oscuros y sospechosos de los recursos municipales de la presidenta.

Esta situación llevó también al finiquito de los negocios con los Herrera, quienes tomaron partido a favor de la Gudiño.

Creemos que el tema de la compra del ex colegio Pacelli sólo es un pretexto para fracturar la relación reconstituida entre el empresario y el ex gobernador e hijos.

Toño Sierra también apoyó a la Gamboa

En las dos campañas para diputada local de Josefina Gamboa estuvo cooperando, en la de antes de la cárcel y en la de después de la cárcel, al grado que hasta un auto le “financió” a la candidata panista, hoy diputada local, pero esta le pagó a Sierra haciéndose la enojada, muy enojada, por haberle corrido a la hermana que trabajaba en la oficina de Sierra, pero eso sí, el auto no lo devolvió, ni por qué ya hace mucho que acabó la campaña y trae ahora camioneta con chófer, vaya descaro de la Gamboa que tanto crítica, pero sólo ve la paja en el ojo ajeno.

Y cómo no iba a correr Toño Sierra a la hermana de la Gamboa, a quien contrató sólo por ayudarla, en sus oficinas del corporativo, pero de paso grababa algunas cosas y se guardaba algunas copias de documentos para cuando los quisieran usar en contra de su benefactor de campaña.

Otro Toño siempre aprovecha reflectores

Pero el que no tardo ni perezoso fue corriendo a dar cuanta entrevista le quisieron hacer fue Nemi Dib, dejó colgados los calzones de hacer zumba para ver si viéndolo se acordaban que existía y le llaman para algún trabajo, porque por más que se la quiso jugar al menos aparentemente con melón y con sandía, ambos Yunes de partidos distintos, pues al menos los Yunes que ganaron no parecen haberlo incluido a la fecha en ningún puesto.

Ahora es de los principales que formula cargos públicos, en el escándalo de las medicinas falsas en el Gobierno del prófugo Javier Duarte. En el que Toño Nemi siempre tuvo hueso, empezó de director del DIF estatal, luego fue secretario particular del gobernador, pasó a secretario de Salud y terminó como secretario técnico de la comisión de seguridad.