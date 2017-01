Demandará comunidad lésbico-gay a responsables de las pruebas falsas de VIH-Sida

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

Existe el temor por parte de la comunidad Lésbico-Gay que algunos de sus integrantes infectados con VIH-SIDA hayan sido tratados con medicamentos falsos, aseguró Guillermo Izacur Maldonado, presidente de la comunidad Jarochos LGTB.

Hizo un llamado a la Secretaria de Salud del Estado para que envíen brigadas que apliquen de nueva cuenta las pruebas rápidas de detección de VIH-SIDA de haber sido estas apócrifas.

Expresó que existe temor de las personas de estar infectadas y no haberse tratado a tiempo.

“Nosotros vamos a hacer una reunión próximamente y jornadas de salud a hacer la prueba de VIH. Estamos pidiendo el apoyo del municipio para que las personas vuelvan a hacerse la prueba porque no puedes jugar con la vida de las personas. Están jugando con la vida de las personas porque confiadamente dices no tengo. Es un crimen contra la sociedad”.

Asimismo, indicó que presentarán una demanda en contra de los anteriores encargados de la Secretaría de Salud del Estado de comprobarse esta grave omisión.

Sesver debe investigar

La Secretaría de Salud deberá comprobar que las pruebas rápidas para VIH que aplicó a mujeres embarazadas, desde el 2014, no pertenecían al lote de 70 mil que se detectaron defectuosas o de lo contrario se enfrentará un problema severo en materia de salud, expresó Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial en VIH.

En entrevista explicó que durante la gestión de Pablo Anaya, la Secretaría compró 70 mil pruebas rápidas de VIH, específicamente para aplicarlas a mujeres embarazadas como parte de las medidas preventivas de transmisión, las cuales fueron detectadas como defectuosas cuando se les "testeó" y por ello se exigió que no fueran aplicadas, pues daban resultados "falsos negativos”.

La manera en la que el Grupo Multisectorial evaluó estas pruebas, fue aplicándolas a personas portadoras de VIH que colaboran con ellos y al ver que en los resultados no registraban la presencia del virus, estas fueron rechazadas, a lo que la Secretaría de Salud dijo que las verificaría. Dijo que en su momento el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que desde entonces está a cargo de Aurora Parissi, hizo análisis y -pese a la evidencia presentada originalmente- avaló esas pruebas que el Grupo Multisectorial rechazó.