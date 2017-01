Interponen alcaldes denuncia por retención de recursos

Xalapa, Veracruz

La alcaldesa de Jilotepec, María de Lourdes Lara López, afirmó que ya se presentaron las denuncias por la retención y el desvío de fondos públicos de los ayuntamientos.

En respuesta al comunicado que emitió el Gobierno del Estado, en el que se afirma que el dinero lo desvío la pasada administración y que no se pagará, afirmó que la deuda es institucional, por lo que la tendrá que asumirla el gobierno panista.

Insistió que se les deben cerca de 3 mil 500 millones de pesos y se tienen obras paradas que se tendrán que concluir, pues es una demanda social.

Alcaldes de diferentes fracciones partidistas acudieron este martes a pedir audiencia con la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, pero al no ser atendidos, se molestaron y acusaron que “les vieron la cara de pendejos”.

Ante ello, el Gobierno estatal aseguró que no se caerá en chantajes de parte de los ediles y que no se les pagarán los fondos pues la administración priista los desvió.

Incluso, les recomendó el presentar las denuncias para que sean otras instancias las que actúen ante el desvío de fondos.

En ese sentido, la munícipe comentó que las denuncias las interpusieron los 212 alcaldes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo mismo que ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Sólo depositan a alcaldes del PAN y PRD, acusan

El diputado por el distrito de Misantla Ernesto Cuevas Hernández afirmó que la Sefiplan sólo deposita los recursos a los alcaldes del PAN y del PRD y a los demás no les depositan los recursos pendientes del 2016.

“Queremos saber qué pasa con los recursos, muchos me comentan que se los robo Javier Duarte, eso lo sabemos, pero los alcaldes quieren que se los regresen, y no solo pueden pagarles a unos alcaldes y a otros no, a unos les van a aplicar la ley y la gracia y a otros solo la ley, y debemos ser todos coludos y todos rabones”, exigió.

Con información de Carlos Alvarado.