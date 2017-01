Medicamento clonado en Veracruz no es quimio: Roche

EL UNIVERSAL

El grupo empresarial de investigación médica Roche aclaró que el medicamento que presuntamente fue clonado en Veracruz no es una quimioterapia ni está indicado en niños con cáncer.

En un comunicado de prensa, la empresa internacional aclaró que el medicamento que incumplía con las normas fue detectado en mayo de 2011, pero insistió que no se trata de un fármaco para quimioterapia.

La pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos emitió diversas precisiones luego de las notas periodísticas publicadas sobre la supuesta aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer en el estado de Veracruz, en las que se menciona a su medicamento Bevacizumab (Avastin).

De acuerdo con una investigación, detalló, realizada en mayo de 2011, la muestra recibida no correspondió a un producto original Roche.

“La muestra no contenía el principio activo y no cumplía con los estándares de calidad de los productos elaborados y comercializados por nuestra compañía”, expresó.

La empresa manifestó que Bevacizumab no es una quimioterapia sino un producto biológico conocido como anticuerpo monoclonal. “Su uso no está indicado en pacientes pediátricos”, subrayó.

Es importante aclarar –destacó- que Bevacizumab es un medicamento que está indicado en pacientes adultos mayores de 18 años para el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico, cáncer cervicouterino, cáncer epitelial de ovario, cáncer de mama triple negativo, cáncer renal avanzado, glioblastoma multiforme y cáncer de pulmón de células no pequeñas.

“Roche siempre ha mantenido una estrecha colaboración con el gobierno, profesionales de salud, autoridades regulatorias, servicios de atención al cliente y sus canales de distribución para combatir el mercado de medicamentos falsificados”, manifestó.

Roche destacó que están preocupados por la salud de los pacientes y por ello, “siempre trabajamos de la mano con distribuidores autorizados para hacer llegar nuestros medicamentos de una manera segura y confiable”.

“Asimismo, promovemos el uso de los productos con base en evidencia científica y con aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes”.