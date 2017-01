Protegen panistas a Clementina; no comparecerá ante el Congreso

Carlos Alvarado

La secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero no será obligada a comparecer ante el pleno del Congreso local, debido a que los diputados panistas acordaron “protegerla” y decidieron exhortarla para que reciba a los alcaldes con los que se tienen adeudos pendientes.

Al respecto, el diputado local Bingen Rementería apuntó que la funcionaria no está obligada a presentarse ante diputados y señaló que únicamente le harán un exhorto para que reciba a los ediles en su oficina.

“Se tiene que hacer un exhorto en el Pleno y de ahí la Comisión de Hacienda tendría que dictaminar para hacer que la secretaria venga. ¿Cuando será? No lo sé, ella no está obligada. La comisión está integrada por diputados panistas, “sí nos comprometimos” reconoció.

El panista refirió que llevar a Clementina Guerrero al Congreso se “prestaría a un show” y serviría de “raja política” a quienes piden que se presente públicamente.

“Los alcaldes lo que quieren es que se les atienda y que se les dé un programa de pago. Si Clementina se compromete a recibirlos yo no veo porqué hacer venir a la secretaria de Finanzas a lo que vendría siendo un show que a los alcaldes no les conviene porque no pueden preguntar”, concluyó.