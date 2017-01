Se confrontan Nemi y Winckler por medicamentos clonados

Redacción AZ

El fiscal general Jorge Winckler Ortiz desmintió que el ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, haya presentado 400 denuncias por irregularidades en los Servicios de Salud de Veracruz, como lo señaló el ex funcionario de la administración duartista.

En entrevista, dijo que en la Fiscalía General del estado (FGE) no se tiene registro alguno de las denuncias y lo exhortó a presentar los acudes de recibo de tales procedimientos.

Hay quien dice que tiene 400 denuncias, yo quiero que me traiga las denuncias, dónde las presentó; los temas de archivaron de manera administrativa y no llegaron. Invitaría al ex secretario que traiga sus acuses porque aquí no están”.

El fiscal agregó que se investigará el tema y se dará con los responsables sin importar en dónde se encuentren, y si se trata de ex funcionarios del Gobierno duartista o anterior a este.

“Estamos en posibilidad de iniciar investigaciones y así se va a hacer (…) se va a citar a declarar a quien tenga que venir invitado o no, ya sea aquí o en España”.

Nemi dice tener pruebas

El exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, mostró los acuses de recibo de la Fiscalía General del Estado por las denuncias presentadas durante el periodo de su gestión de marzo de 2013 a octubre 2014.

El exfuncionario recordó que el tema de los medicamentos oncológicos clonados, ocurrió en el 2010, es decir 4 años antes de que él tomara posesión del cargo.

Las aproximadamente 400 denuncias que presentó fueron por diversos delitos como compra de pruebas falsas de VIH SIDA, incumplimiento de un deber legal, sustracción de medicamento y material quirúrgico, entre muchos otros.

De esta manera presenta las pruebas de que sí denunció, además de ponerlas de nueva cuenta a disposición de la Fiscalía General del Estado y del Congreso local.

Fue en el transcurso de este jueves que el exservidor público entregó los acuses de manera oficial a la Fiscalía General del Estado y al presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, José Kirsh Sánchez.

En ambos documentos con fecha de recibido este jueves 19 de enero de 2017, expone que pone a disposición la relación detallada de las denuncias penales y administrativas que por diversas presuntas conductas ilícitas fueron interpuestas a nombre de la Secretaría de Salud durante su gestión.

Asimismo, puso a disposición la copia del oficio CG/1612/2014 del Contralor General del Estado, relativo a potenciales fincamiento de responsabilidades.

Anexó 71 registros de los asuntos relativos a probables irregularidades que fueron oportunamente presentados ante las autoridades de control competentes.

De la misma manera, entregó copia del escrito de fecha 21 de noviembre de 2014 que José Raúl Bala Reyes, extitular del área jurídica en su gestión, hizo llegar a Fernando Benitez Obeso, su sucesor.

Nemi Dib afirmó que los expediente de cada caso, las documentales, evidencias e indicios fueron incluidos y relacionados en el proceso de entrega-recepción del área jurídica y por ende en custodia de sus titulares, “alrededor de 400 probables responsables son señalados en dichos instrumentos”.