Duarte fue una “aspiradora del mal”: Paco Ignacio Taibo II

Xalapa, Veracruz

El escritor, periodistas y activista, Paco Ignacio Taibo II, afirmó que Javier Duarte fue una “especie de aspiradora de mal” que saqueó a Veracruz.

En su discurso en el marco del Foro Estatal Educación y Resistencia Magisterial, hacia una Propuesta Legislativa en Veracruz, aseguró que el escape del ex gobernador estuvo pactado con el Gobierno Federal, quien es cómplice y protector.

“Que se fugó, que no se fugó, y conforme iba sumando el horror iba subiendo. Duarte era una especie de aspiradora del mal que iba saqueando por donde quiera, descapitalizando, falsificando, produciendo injusticia y bueno, la fuga de Duarte me parece una risa maravillosa pactada por el Gobierno Federal”, comentó.

Observó que la corrupción en la administración duartista en la que no sólo desviaron recursos, se falsificaron medicamentos y prótesis para adultos mayores.

“Ayer me contaba un jubilado que se robaron las prótesis y las que se tenían que entregar en enero, se las chingaron y entregaron la mitad en septiembre, o sea se chingaron las prótesis, la historia de los niños que está circulando que habrá que investigar también es por una serie de complicidades del aparato de Salud” dijo.

Taibo II recordó que recientemente se dio a conocer la localización de un rancho con bodegas de combustible robado y cuestionó dónde estaban los elementos de seguridad que no vieron pasar a la pipas repletas de 80 mil litros de combustible.

Dijo que Javier Duarte fue un gobernador en el nivel “más pinche posible” que promovió fraudes por todos lados, coberturas, complicidades y relaciones turbias.

Consideró que el sistema político de México no tiene salvación, “hace falta un cambio radical en donde se logre transformar la administración con ciudadanos incorruptibles y pueblo presionando”.