Asuntos Públicos – Yunes Linares: falsa contabilidad y más deudas

Eduardo Coronel Chiu

A imitación de su repudiado antecesor Javier Duarte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares manipula, maquilla y falsifica la contabilidad gubernamental e incrementa la deuda pública del Gobierno del Estado.

En menos de dos meses de gestión Yunes Linares contraviene todas las aseveraciones previas en materia financiera; cae primero el hablador que el cojo; de inmediato ya incrementó la deuda pública en 4 mil 300 millones de pesos que contrató en el mes de diciembre, esto no sin antes montar el teatro de la “emergencia financiera”, mismo que usó para obtener de los diputados –con la oposición de la bancada de Morena– la concesión especial de redistribuir el Presupuesto de Egresos e informar de ello al tercer mes del año; además de la posibilidad de utilizar una autorización del Congreso al gobierno anterior para reestructura de deuda.

Ahora va de lleno a la reestructura de los créditos bancarios y las emisiones bursátiles, de la que resultarán incrementos a la deuda con la prórroga del largo plazo de pago. Los de atrás pagan.

Aunque rechazaba renegociar la deuda –no endeudaría más a Veracruz, otra caída del hablador– cuando exigía dinero extra como rescate de la Federación; lejos de la farsa de unos días de que cancelaría la coordinación fiscal.

No se sabe si ocupará la autorización de más endeudamiento que ya le dieron en el Congreso, pero ahora adelantó que enviará esta semana al Congreso una iniciativa para “reestructurar” la deuda pública, en la que es muy claro que sigue el mismo camino que Duarte, usa los mismos argumentos de engaño contable con el previsible aumento de la deuda pública.

Cuentas falsas para calificadoras y financiadores

Siguiendo la misma escuela de Duarte para la adulteración de las cuentas públicas con fines de calificación “comprada” de riesgo crediticio y acceso a financiamientos, el gobierno de Yunes prepara el nuevo simulacro. De un plumazo Yunes descargará la cuenta de pasivos de corto plazo del Gobierno del Estado con la simple negativa de esa deuda; a capricho suprime sin fundamento legal y de técnica contable 42 mil millones de pesos, según dijo. Con desplante del autoritarismo simplemente rechaza pagar a los acreedores registrados que no le parecen.

Ese mismo bulto de deudas Duarte lo escondió por varios años, también para obtener ciertas calificaciones de las firmas evaluadoras de riesgos crediticios; revelados por los auditores que preparaban la entrega, los elevados pasivos Duarte se vio obligado al final a ponerlos en las cuentas públicas. Mantuvo cierto tiempo el cuento de que andaban en un nivel de 4 mil millones de pesos en pasivos de corto plazo, pero en la cuenta pública de 2015 –incluso antes de las elecciones de gobernador– se admitió que las cuentas por pagar a corto plazo llegaban a casi 13 mil millones de pesos. Este reconocimiento incrementó en el curso de 2016; en el informe trimestral de gasto público a junio era de 17 mil 500 millones de pesos, a septiembre el total de pasivo circulante era de 41 mil 849 millones de pesos.

Como no le gusta la cifra al gobernador debido a que afecta su imagen contable para la calificación de riesgo y para la negociación de las condiciones de los nuevos créditos con los que reemplazará los heredados, su decisión política es la misma que su antecesor, maquilla las cuentas, falsea la contabilidad. Y además, con desplante autoritario simplemente rechaza pagar a los acreedores registrados que no le parecen.

Adicional a este monto, la deuda pública con el sistema financiero, de poco más de 42 mil millones de pesos, ésta de inevitable reconocimiento puesto que está en el registro de Hacienda y las participaciones son garantía de pago: precisamente es la que busca renegociar Yunes, lanzándola a pagar durante los próximos 30 años; A ver en cuánto se convertiría.

No es mago financiero, sino embaucador autoritario y faccioso

esperemos esta semana la reacción de los diputados locales, cuando revisen la iniciativa truculenta. Conforme a la legislación, la reestructura o contratación de nuevos créditos del Gobierno del Estado requiere de mayoría legislativa de dos terceras partes o calificada, 34 de 50 votos, de los que carece el gobernador Yunes, no le alcanza con los de su colación PAN-PRD.

Ante tan burda maniobra de manipulación, maquillaje y falsificación de la contabilidad gubernamental e incremento de la deuda al sistema financiero. ¿Harán contrapeso los diputados de oposición?, ¿se doblarán los del PRI y el grupo de los 5?

Por otro lado, habrá que conocer los juicios de los demás organismos e instituciones que tienen que ver con la verificación de la confiabilidad de la cuenta pública; Hacienda, el Orfis.

También saber si le compran la mentira las firmas calificadoras, y a que costo, así como las entidades financieras que lo refaccionarían (¿de a cómo las comisiones?).

Antes de su segundo mes Yunes entró al prematuro descrédito de sus finanzas públicas. Su orden financiero es autoritario, es ¡una orden! de capricho y simulación; ordena qué poner y qué quitar en las cuentas gubernamentales. No es un mago de las finanzas, sino un embaucador autoritario y faccioso.

El regreso de Fidel Herrera

Mucho da ya de qué hablar –ayer fue la noticia política– la renuncia irrevocable del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán como cónsul en Barcelona.

El mismo Fidel confirmó su retorno inmediato a Veracruz y ofreció entrevistas para puntualizar su propósito, enfrentar las imputaciones de su acérrimo enemigo, el hoy gobernador Miguel Ángel Yunes, las que calificó de falsas, electoreras, y hasta “monstruosas”, de que durante su gobierno se aplicaron medicamentos falsos en quimioterapias de niños.

El tema suena ridículo e inflado, con el conocido estilo sensacionalista y temerario de Yunes, escalado a “terrorista declarativo”, pero ha tenido revuelo en los medios convenidos con el gobernador o sus aliados políticos –locales y nacionales–; o entre los incautos. En su momento la investigación médica federal tendrá que esclarecer el asunto; lo que de entrada es una mega-jalada –sólo resonante en la mente fraguadora de escándalo político de Yunes– es pretender vincular a un gobernador (ex) en una responsabilidad con la aplicación de un medicamento en un hospital público. Asombra la ignorancia entre los crédulos del funcionamiento de las instituciones públicas y sus normas.

El caso es que Fidel está de regreso, no sólo para defenderse de las acusaciones, sino para hacer “política interna”, como ayer refirió.

En medio del proceso electoral para renovar ayuntamientos en junio próximo, Fidel introduce una nueva fuerza en las filas de la resistencia y oposición al grupo de Yunes.

No se la llevará suave Yunes Linares con Fidel en Veracruz.