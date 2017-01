Connect on Linked in

Ahí viene Fidel

Por fin parece que comenzará la acción, al menos eso se piensa después de la renuncia de Fidel Herrera al Consulado de Barcelona presentada con “carácter de irrevocable”, pero más porque dijo que vuelve para defenderse, pero también para hacer “política”, lo que seguramente les movió el piso a más de uno, para muestra que enseguida hubo reacciones, tanto en redes sociales, como en “declaraciones”, es decir, fue el tema de día y seguro de varios días una vez que llegue, según dijo, a Boca del Río, en la Torre Platino, la que tendrá como domicilio de base para operar y para las notificaciones.

Así es que si pensaban los que recién llegaron que se la iban a llevar liso y llano, ya vieron que no, porque lo más seguro es que viene para operar desde la dirigencia del PRI hasta las siguientes definiciones de candidaturas para las próximas elecciones municipales y tendrá mucho peso en las elecciones del año próximo, en el que se competirá por lo más importante, la presidencia del país y el gobierno de Veracruz por un sexenio completo. Así que no dudamos que sí vaya a influir en lo que pase de ahora en el PRI y en el estado.

Elizabeth, la solución para el PRI, y sin complicaciones

El regreso de Fidel Herrera abona a la sospecha de que Elizabeth Morales podría ser la que llegue para dirigir el PRI en el estado, luego de que su periodo como presidenta comenzó con su toma de protesta el 23 de enero del año 2014, partiendo de que dura 4 años un periodo normal, está todavía en tiempo de volver a ocupar el cargo que dejó a poco más de un año para ser candidata a diputada federal por Xalapa, cargo que ya había ocupado con anterioridad, pero al perder en la elección se quedó en la banca, hasta que ocupó la delegación de Profeco en la cual despacha.

Pero hasta Alfredo Ferrari estaría en posibilidades de volver con ella de secretario general, siempre que las acusaciones de desvío de dinero, empresas fantasmas y todo lo demás que ha surgido en su paso por el pasado gobierno, de lo contrario no faltará quien quiera ocupar este espacio.

Hay panistas de primera y de segunda

Los que anduvieron fuera el fin de semana fueron algunos panistas, quienes asistieron a la Ciudad de México a la Expo Santa Fe para estar en la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, donde votaron a los Consejeros Nacionales, a pesar de que sólo era alrededor de 25 los insaculados para emitir su voto, contrataron un autobús de segunda para que los llevara, salieron a las 12 de la noche desvelados y cansados, para regresarlos al terminar su cometido, mientras que algunos que ya son funcionarios y de los pocos panistas que ocupan los mejores cargos en el Gobierno bianual, volaron en avión como lo hizo el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, todos postearon fotos, los que iban en avión y los que iban en camión.

Lo que dejó en claro que entre el panismo veracruzano hay diferencia de clases.

Agarraron a Bustos, mejor que nada, pero es un charal

Poco ruido hizo la detención de Leonel Bustos, pues lo que esperan los ciudadanos es que agarren a alguno de los peces gordos, que sí se llevaron y desviaron cientos de millones, no que agarren a uno ahí nada más para la simulación, pues Bustos dicen que por 20 millones ya está en Pacho Viejo, entonces porque no han ni citado a los que se llevaron miles de millones o cientos, es de risa la mala simulación.