Ley General de Archivos, riesgo para la memoria histórica

Redacción AZ / Xalapa

La iniciativa de Ley General de Archivos que se presentó al Senado de la República, pone en riesgo la construcción de la memoria histórica del país y el acceso a documentos que están bajo resguardo en archivos, declaró Yovana Celaya Nández, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV).

Comentó que la iniciativa de ley llegó al Senado de la República el 17 de noviembre de 2016 y 11 días después se presentó en audiencia pública, durante la cual un número considerable de académicos y especialistas de diferentes instituciones expresaron sus inquietudes respecto a la legislación propuesta.

«Al enterarnos que esta ley estaba en redacción, por distintos medios intentamos ser escuchados y formar parte del proyecto; queríamos que no fuera un asunto legalista e institucional como ha pasado con una buena parte de las leyes, sino que se nos tomara en cuenta».

Se comenzó una intensa movilización en redes sociales, medios de comunicación nacionales e incluso, a través de la plataforma Change.org, se creó una petición que fue firmada por aproximadamente cuatro mil 100 personas, con la finalidad de que la opinión de la comunidad académica sea escuchada en la redacción de una ley fundamental para la construcción de la memoria histórica, contó Yovana Celaya.

Señaló que el corazón de la ley es el marco general que se establece para el funcionamiento de un sistema nacional de archivos, al que estarán sujetos no sólo el Archivo General de la Nación (AGN) sino el resto de las unidades concentradoras de información estatales, municipales, de los partidos políticos, de asociaciones religiosas, fideicomisos, archivos privados (que actualmente se rigen por otra legislación), entre otros.

Posteriormente, mencionó, se hizo una revisión detallada de los alcances y efectos que tendrá en el quehacer histórico y en general en las ciencias sociales, porque los archivos concentran información valiosa para la construcción de la memoria histórica.

Yovana Celaya dijo que antes de aprobar la Ley General de Archivos, se debe aclarar qué se entiende o a qué se considera archivo, toda vez que en dicha legislación se clasifican en tres tipos de: administrativos, de concentración e históricos.

«Como historiadores siempre peleamos porque los archivos no se entiendan como depósitos de documentos o una bodega de papeles, como un lugar donde caerá todo lo que nadie sabe qué es; por el contrario, son parte de nuestra memoria colectiva, son el reflejo de nuestra sociedad. Si no tenemos un archivo estaremos negando nuestro propio pasado, nuestra propia memoria».

En este punto, la legislación es muy difusa, especialmente de lo que se considera archivo histórico; además, no hay seguridad de que la información que se produce en la actualidad sea depositada en el AGN y/o en el Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV), esto es grave para nuestra memoria colectiva del presente y del futuro.

Una característica más de esta ley, señaló, es que se complementa o va de la mano con las leyes de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. «Son leyes que necesariamente tienen que dialogar, porque un archivo se construye a partir de información de datos personales como actas de nacimiento, registros migratorios, actividades políticas; al final todos los archivos tienen datos personales. Esta relación hace que nos produzcan temor algunos puntos de la actual iniciativa».

Por ejemplo, señaló, el principio básico de la ley es preservar y concentrar la documentación, lo cual es muy favorable y fundamental, el problema es cuando dicha conservación estará determinada por el acceso a la información, transparencia y control de datos personales.

En peligro Archivo General del Estado de Veracruz. Los archivos históricos serán determinados por la Ley de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la cual instituye que se considera monumento histórico todo aquello producido 100 años atrás, todo lo anterior a 1916.

A partir de esta consideración, Yovana Celaya anotó que el AGEV estaría en riesgo de perder la categoría de histórico y se convertiría en archivo de concentración. «Buena parte de su documentación (alrededor del 80 por ciento) corresponde al siglo XX y tiene escasa información del siglo XIX, ya que no hubo grandes proyectos de conservación; entonces, lo que llegó es lo que tenemos, lo que trabajamos, con ello construimos memoria, hacemos investigación, damos docencia y los alumnos hacen tesis», expuso.

El archivo estatal resguarda aproximadamente 130 millones de documentos y materiales únicos, entre ellos un acervo de más de 19 mil planos de la entidad, decretos, obra legislativa y fotografías que narran la historia de Veracruz.