Ofreció Ronda Jazz concierto en el MAX

Redacción AZ / Xalapa

El pasado domingo, como parte del programa Domingos en Museo, el ensamble Ronda Jazz ofreció el recital denominado Rondando Sudamérica, como parte de las actividades artísticas que semanalmente presenta la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana (UV) en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa (NAX).

Bajo la dirección de José Rubén Pérez León, quien también toca la guitarra, integran Ronda Jazz destacados músicos como Héctor Proa en el saxofón, Mariana Flores en el bajo, Luis Banda Vincent en la percusión y Alicia Pacheco en la voz, con la participación del guitarrista Humberto León como invitado especial para esta audición.

Rondando Sudamérica estuvo formado por una selección de piezas que remiten a la tradición musical del sur del continente, como los tangos Our spanish love song, de Charlie Haden y Oblivion de Astor Piazzolla; varias piezas de bossa nova como el estándar The night has a thousand eyes, de Jerry Brainin; Comecar de novo, de Iván Lins;.

Además interpretrán tres obras de Antonio Carlos Jobim: Zingaro, Fotografía y Ligia; además de Zamba en mí, de Luis Salinas y el joropo venezolano Crepúsculo de C. Gálvez, con arreglos y transcripciones realizadas especialmente para Ronda Jazz por su director.

Desde su fundación en 2003, Ronda Jazz encontró en el estilo guitarrístico una propuesta que le ha permitido desarrollar una identidad musical propia, a la cual sus integrantes han sumado sus diferentes influencias y gustos para incursionar en diversos géneros del ámbito del jazz, como el tradicional, fusión, new age, jazz latino, etcétera.

A fin de ofrecer a todos los melómanos y a sus seguidores en particular una atractiva ppropuesta musical, amalgama de estilos y géneros, el ensamble ha enriquecido su repertorio con temas de música popular y la interacción con destacados ejecutantes del contrabajo, batería, flauta, piano, violín, saxofón, trombón, etcétera, logrando un novedoso sonido que ha sido muy bien recibido por el público.