Asuntos Públicos – Historias de terrorismo cómic de Yunes

Eduardo Coronel Chiu

el discurso político del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha convertido en una caricatura; de tan maniqueo, simplista y manipulador es como cómics o panfletos en forma oral; productos chatarra para consumo sus adoradores, impresionar a incautos o amenazar a sus enemigos.

De frente en campaña política, sin resultados positivos qué ofrecer, Yunes se ha enredado con su propia lengua en inverosímiles historias que destapa con sensacionalismo en los medios de comunicación.

Es el caso de su más reciente escándalo detonado, la imputación a los dos gobiernos precedentes, el de Javier Duarte y Fidel Herrera de adquirir y aplicar medicina falsa para quimioterapias a niños en el Centro de Cancerología de Xalapa.

Como es sabido, Yunes presentó denuncias penales en contra de los ex gobernadores y 40 ex funcionarios más, toda la plantilla médica, la estructura de salud y del Centro de Cancerología de ¿12 años? Lo hizo pese a no tener elementos contundentes; aun con la investigación inconclusa, sin un informe del Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), el cual se está realizando a partir de la repercusión nacional del asunto. Estaba urgido por estallar el cohetón mediático.

¡Qué culebrón!

Pasará a la historieta la escena: el superhéroe Yunes Linares, parado en el atril, micrófono en mano, en otra de sus egocéntricas conferencias de prensa; el gesto grave y el rostro iracundo, acusa a los súpervillanos: “es un pecado brutal”…, “usaban agua destilada como quimioterapias”…, ¡Qué Horror!

Agotado el linchamiento a Duarte sin que lo hayan capturado, tampoco a sus cómplices y encima la percepción de arreglo de impunidad; tampoco hay derrama de recursos públicos, despiden masivamente a los burócratas y la violencia criminal no disminuye; ¿Qué queda?, el show, Yunes comenzó a divagar. Su libretista (¿es él mismo?) se pierde en la lluvia de ideas, desarrolla lo que sea.

Confundiendo su papel como gobernador, un representante del interés general, con el del político faccioso en campaña, Yunes se embarcó en denuncias públicas sin fundamentos, en golpes mediáticos no comprobados, acusaciones que no se sostendrían en un proceso legal imparcial, apelando además a un ministerio público designado a su conveniencia, ya se sabe, el fiscal general es su abogado personal Jorge Wincker, su instrumento de presión; no de justicia sino de golpeteo político, de venganza.

Que resuelva el Gobierno Federal

Se está tardando el Gobierno Federal en intervenir para esclarecer el asunto y evitar que se transmita información falsa o no comprobada con propósitos de influir en la opinión, y que se use de manera perversa la procuración de justicia.

Yunes se quedó en otra época del sistema penal, vulnera los principios del debido proceso, ya tiene los culpables. ¿Y la presunción de inocencia del nuevo sistema constitucional de justicia penal?

Asimismo, el Gobierno Federal debe evitar que el conflicto político entre Yunes y Fidel Herrera escale: como es sabido, Herrera renunció al consulado en Barcelona y viene de regreso para defenderse y hacer política interna –y obvio, a contrarrestar la ofensiva iniciada esta vez por su enemigo Yunes.

No contribuyen al desarrollo del estado en ningún aspecto, las viejas rencillas y duelos de poder entre ambos y su proyección actual, Yunes desde el poder de estado con su personalidad autoritaria exacerbada, motivado por la venganza y la ambición de preservar el poder para su grupo y para su siguiente juego personal, y Fidel con sus medios de defensa y estilo marrullero, que no se dejará.

Nadie metería las manos por Javier Duarte. Es innegable la corrupción que se ha ventilado de su administración, su enriquecimiento junto con su esfera íntima de colaboradores, así como los desvíos de recursos públicos detectados en su momento por diversos órganos públicos, desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) o el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

El problema no es que investiguen y en su caso acusen y procesen a Duarte o a Fidel, sino la contaminación que hace Yunes Linares de los asuntos de corrupción o de indicios de corrupción al mezclarlos con sus móviles personales de poder y sus rencillas históricas con éstos y otros muchos más a los que quisiera suprimir.

Por eso se requiere una instancia imparcial de investigación y juicio.

Contragolpe mediático

en el espacio de los medios de comunicación, rápido emparejó Fidel Herrera Beltrán el marcador a Miguel Ángel Yunes Linares y se pasó a la ofensiva en el más reciente capítulo de su larga historia de acusaciones mutuas, los medicamentos clonados para el cáncer.

No le duró mucho a Yunes el gusto de estar a sus anchas en los reflectores tirando lodo a placer. En un par de días, sin estar aún físicamente en el territorio de Veracruz, el ex gobernador Fidel, en múltiples entrevistas y declaraciones, se metió de lleno a la escena política; taponeó a Yunes. Refutó sus acusaciones, ofreció el detalle documentado de la historia del incidente en el último año de su gobierno, en 2010; un producto que su misma administración detectó y mandó a investigar su autenticidad con la empresa Roche, la que por cierto desmintió la versión de Yunes sobre el producto –Avastin– y su uso (no era para quimioterapia ni se aplica en menores con cáncer).

En el centro de la defensa de Fidel está el ataque a la credibilidad de Yunes. La documentación de las evidencias de no implicación, el énfasis en los motivos políticos y la señalada dependencia y subordinación del Fiscal del estado, por tanto pide juicio imparcial, que la Federación atraiga el expediente, además de que es procedente por dos situaciones; eran federales los recursos empleados para la adquisición de los productos hospitalarios y la Secretaría de Salud por medio de la Cofepris es competente para investigar los medicamentos usados en hospitales del país.

La respuesta de Yunes (ahora andan en dimes y diretes, de bote pronto en los medios) es que no le parece que la Federación se lleve el caso de los medicamentos clonados ¡Le quitarían el circo!

Vidas paralelas

Al final Fidel le puso una banderilla a Yunes. Tras deslindarse de su ex colaborador y heredero en el gobierno –Javier Duarte–, lo comparó con el actual gobernador. Yunes, dijo Fidel, cada vez se parece más a Duarte, “por los abusos y excesos cometidos en su gobierno, así como por controlar la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y al hacer acusaciones y persecuciones sin fundamento ni legalidad”.

Dicen que no es en lo único, que le faltó mencionar que ambos minimizan la delincuencia en Veracruz; para Duarte, sólo robaban Frutsis y Pingüinos, para Yunes, sólo roban cien pesos y una Coca Cola.

También son semejantes en las finanzas. Los dos se igualan en el uso del maquillaje contable, falsean la contabilidad gubernamental. Duarte ocultó los pasivos de corto plazo hasta el final; Yunes los quiere ocultar desde el principio, negando que se deban esas cuentas por más de 40 mil millones de pasivos a proveedores, contratistas y dependencias; y en la reestructura de la deuda pública, Duarte la disparó y Yunes va por ese camino.