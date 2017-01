Abriendo fuego por adelantado

Con sólo el anuncio de su regreso a México, reaccionaron los panistas del gobierno estatal, empezando por el gobernador Yunes, quien dice que el ex cónsul en Barcelona es un “mentiroso profesional” y Fidel Herrera le revira con señalar al panista como un abusador de las instituciones judiciales para favorecer sus intereses políticos.

Dichosos los que rechazaron a Duarte, porque ellos…

Con la llegada de Fidel Herrera Beltrán, ya hay especulaciones acerca de los posibles movimientos que pueda acarrear su venida, ya que seguro es que tendrá repercusiones como la inclusión de algunas candidaturas y hasta de que vuelvan al escenario político aquellos que estuvieron, para su fortuna, fuera del pasado gobierno duartista; estos serán los primeros convocados.

Aunque hay algunos como el alcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, que cree que posteando una foto en redes sociales “mamaseando” al gobernador del estado, Yunes Linares, ya es motivo suficiente para que le perdonen algunos de sus pecados veniales y otros un poco más graves con el erario público. Será por eso que de abrazo y apapacho, sólo faltó el beso para anunciar que acabarán un tramo carretero pendiente en su municipio.

Carolina se llena de auto elogios en su revista

En “Caroli-Nanos” muestra la ex alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, cómo auto elogiarse sin pudor ni sensatez, en su propia revista con la cursilería en su máxima expresión, como creyendo que desde ese lugar se puede ventanear como una mujer sensible y de familia para volver a ser candidata, cosa que después de su pasada derrota era casi imposible de creer que quiera reincidir, o creerá que estando su “padrino” de nuevo “operando la va a poder hacer ganar de nuevo la alcaldía, cosa que se vería muy difícil, eso sí, se auto alaba en su máxima expresión ensalzándose como mamá, política, escritora, esposa y formadora de una sólida familia que está en espera de su segundo bebé, todos vestidos de verde ecologista, lo cual se ha de deber que ahora es el partido en el que operará el ex gobernador y ha de creer que desde ahí la pueden impulsar a ocupar de nueva cuenta un cargo.

Para el Puerto se apunta la morralla

Otros que andan queriéndose poner de acuerdo son los priistas del puerto de Veracruz, al menos hacer como que hacen algo, porque eso de reunirse en un salón a donde fue casi pura morralla no va a generar ningún acuerdo, aunque lleven a la delegada del PRI Nacional en Veracruz, Lorena Martínez, así como al alcalde de Veracruz, Ramón Poo, quien fue el último en arribar al lugar por aquello de no hacer olas, pero que lo mismo entraron Tavo Sousa que Marlon Ramírez, hasta Pepe Tello que recientemente fue candidato por otro partido, pasando por un dirigente municipal como Raúl Díaz Diez; ninguno de ellos ha ganado elección alguna, pero todos se quieren hacer los importantes, como El isa Tagle, que anda viendo si cacha la dirigencia o mejor va en la regiduría que es hueso seguro. No saben que si siguen así van directo a otra derrota fatídica, pues poco o nada han trabajado políticamente y para lo que sí son buenos es para grillarse entre sí.

Hilario dobletea

Y hablando de aquellos personajes que el gobernador Miguel Ángel Yunes denunció que cobran doble como aviadores, olvidó a su cercano colaborador, Hilario Barcelata, quien cobra sueldo doble, como director del Instituto de Pensiones del Estado y como maestro de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, al amparo de Sarita Ladrón de Guevara, quien por cierto no ha reportado sobre unos expedientes en donde se relaciona al flamante “director” de acoso sexual…

Grillas capitalinas

Por cierto Aníbal Pacheco López, secretario general de la CTM región Xalapa, apareció muy sonriente apoyando a Nicanor Moreira rumbo a la Alcaldía de Xalapa… pues qué no sabrá que al que debería de apoyar es al sobrino de su líder nacional, Carlos Aceves Amezcua…. que pensará Don Carlos Aceves del Olmo cuando se entere que su subordinado se salta las trancas?

Y hablando de líderes charros, lo que pocos saben es que Omar Mora del Moral, líder del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, aquel al que los xalapeños se la refrescaron porque se le ocurrió cerrar ambos carriles de Lázaro Cárdenas durante todo el mes de septiembre del año pasado para exigir sus bonos al Poder Judicial, debe más de 2 años de pensión alimenticia para su hijo, mismo que procreó con una famosa maestra de la preparatoria Antonio María de Rivera… ¿Será que por eso quería con tanta urgencia su aumento salarial?

La que se quedo chiflando en la loma fue la ex jefa de prensa del ¿sabrá MYL? de los enlaces de prensa que existen en la SEV y en la Sedarpa?