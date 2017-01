El gobierno de Yunes es un show mediático: Cuitláhuac

Redacción

El diputado federal Cuitláhuac García Jiménez declaró que la situación que atraviesa el estado de Veracruz debe de ser tratada con seriedad y no con decisiones que solo forman parte de un “show mediático” sin tener ningún tipo de validez oficial, ni beneficio para los veracruzanos. Aseguró que Miguel Ángel Yunes Linares se ha valido de este tipo de actos “burdos” desde su campaña como candidato a gobernador prometiendo justicia que hasta ahora no se ha visto reflejada.

Respecto del tema del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán de abandonar el puesto como Cónsul en Barcelona, señaló que no puede deshacerse de su culpabilidad, “él es corresponsable de la situación que se está viviendo en Veracruz; el impulsó a su entonces secretario de finanzas, Javier Duarte, como gobernador. Nosotros vamos a buscar que se haga justicia en el caso de Fidel Herrera porque Yunes Linares ha preferido el show mediático; si se va a seguir mediante un show mediático y no acusaciones serias, así siempre se van a escapar y van a evadir su responsabilidad”; expuso García Jiménez.

El legislador destacó que se debe implementar recursos jurídicos reales contra los ex gobernadores de Veracruz y para hacer justicia es necesario darle fundamentos a la Fiscalía y hacer acusaciones formales: “no debemos quedarnos con el show de su campaña de que metería a Duarte a la cárcel y finalmente se escapó, con una simple licencia se fue; nunca se quiso hacer un juicio político como lo propusimos. Sólo buscan el show y dejan a un lado la justicia, que es lo realmente importante para el pueblo veracruzano”.

Por último, exigió que Yunes Linares y Fidel Herrera no deben arrastrar a Veracruz en sus conflictos personales, ya que lo que necesita Veracruz son acciones urgentes para rescatarlo de la crisis en la que se encuentra.