Ofrece Héctor Yunes asesoría gratis a burócratas despedidos

XALAPA

El senador priista Héctor Yunes Landa ofreció, a través de un video en YouTube, abogados especialistas a los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares para que lleven su juicio de reinstalación, de manera gratuita.

“Queridos paisanos, si han sido despedido injustificadamente por parte del nuevo gobierno estatal este mensaje es para ti. Como tu senador convoqué a un grupo de reconocidos abogados especialistas en materia laboral para asesorarte y llevar tu juicio laboral gratuitamente”, dice en el video.

Señaló que “bajo una política de terror”, han sido despedidos injustificadamente cientos de trabajadores a quienes no valoraron sus capacidades, experiencia ni tomaron en cuenta su antigüedad.

“Lo mismo despidieron a madres solteras, que a jóvenes que con gran esfuerzo lograron un espacio laboral o a quienes llevan más de 20 años trabajando en el gobierno del estado”, señala.

El senador priista sostuvo que no se puede concebir un cambio permitiendo que se violen sistemáticamente los derechos de los trabajadores del gobierno del estado.

“No podemos permitir que se confunda a la camarilla de ladrones que se enquistaron en los mandos superiores de la administración saliente son los trabajadores que han servido a varias administraciones y que no tienen responsabilidad alguna en los ilícitos que se cometieron”, abundó.

Así, exhortó a quien ha sido víctima de algún despido injustificado a comunicarse al teléfono 0122 8813 9019 o escribir al correo protegetuempleo2017@gmail.com.

“Llámame o escríbeme pronto, no permitas que prescriba tu derecho a demandar tu reinstalación o tu justa indemnización. Si eras aviador ni me llames ni me escribas”, concluyó.