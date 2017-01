Sefiplan da largas a alcaldes para pagar

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Tras la reunión entre alcaldes y la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, los alcaldes reclamaron que no se llegó a un acuerdo de pago de recursos pendientes.

En entrevista la alcaldesa de Tezonapa, Arameri Medina Guerrero, dijo que no hubo un posicionamiento claro de parte de la autoridad para señalar cuándo se pagarán los recursos federales pendientes a los Ayuntamientos.

“No nos dieron solución, ahorita hay que esperar la solución que hay en el Congreso, tiene que comparecer la Secretaria. Nos preocupa porque se manejan términos de dos o tres meses para ver si se va a pagar o no y mientras qué hacemos nosotros como municipios”.

Molesta, precisó que los ayuntamientos están “a la deriva” y en el caso de su municipio son 17 millones de pesos que no han recibido para la realización de obra pública.

“Esa es la preocupación y el coraje que da porque los ciudadanos a veces no entienden la deuda que tienen con nosotros en obra municipal. La pasada administración nos lo quitó con las manos en la cintura y por eso andamos buscando una solución”.

Señaló que el único compromiso al que llegaron es que se reunirán en un mes en otra mesa de diálogo para avanzar en los temas y que Sefiplan les diga cuándo les puede comenzar a pagar.

Por esta razón pidió la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares mediante una reunión con los alcaldes, y el pago inmediato de los recursos.