Yunes cada vez se parece más a Duarte: Fidel Herrera

Redación AZ

El exgobernador Fidel Herrera Beltrán, expresó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se parece cada vez más a Javier Duarte de Ochoa por los abusos y excesos cometidos en su gobierno, así como por controlar la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial y al hacer acusaciones y persecuciones sin fundamento ni legalidad.

El ex gobernador Fidel Herrera Beltrán afirmó que llegará a México el fin de semana para encabezar la defensa jurídica por las acusaciones en su contra por el uso de medicamentos clonado a pacientes con cáncer y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), atraer la investigación para dar mayor certeza y parcialidad y no en una Fiscalía a modo del denunciante.

-¿Usted huirá? -Se le cuestionó.

-Ja, ni que fuera culpable de algo, no hubiera tomado la decisión de renunciar, que lo hice con toda limpieza, y algo tan monstruoso y atroz debe ser aclarado, porque vendría ser tan criminal alguien que hubiera adquirido medicamentos clonados, como quien sin razones ni pruebas lance una acusaciones tan infundada a gente inocente.

Aclaró que aun cuando en la cadena de mando del centro de cancerología no aparece el gobernador, tiene la responsabilidad moral y ética de responder por las acusaciones y tiene en su poder los expedientes clínicos de los 455 niños que se atendieron en el centro del 2014 al 2010 y expediente de la entrega recepción que echarán por los suelos las acusaciones en su contra.

Herrera Beltrán reconoció que hay una situación adversa para él en su regreso a México, a lo que señaló:

“Lo sé, sé que la situación es adversa, me han dicho si lo he calculado bien, ni lo calculé ni lo medite más, simplemente me agravió, me dolió y tengo que defender mi prestigio, y el de mis amigos” .

Adelantó que el será su propio abogado y aun cuando contará con el apoyo legal de otros despachos jurídicos, llevará personalmente su defensa.

Afirmó que en la cadena de mando de la Secretaría de Salud, el gobernador no firma documentos, sin embargo está políticamente y moralmente a responder y dar su testimonio para aclarar los actos que calificó de monstruosos.

Acusó que desde hace 30 años, Miguel Ángel Yunes Linares lo ha atacado, y aunque nunca había respondido, pero no permitirá que se manche su nombre.