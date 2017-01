Se cae el escándalo de las quimios falsas

Niegan que hayan encontrado pruebas de que se aplicaron tratamientos de quimioterapias falsos, tanto el laboratorio fabricante de las medicinas para quimioterapia, Roche, como la Secretaría de Salud federal a cargo del doctor José Narro, declaran que no se han hallado evidencias de que fallecieron ocho o nueve niños que recibieron estas terapias para el cáncer en el Centro Oncológico de Veracruz, durante el periodo del 2010 al 2015.

Las acusaciones del gobernador Yunes y del nuevo secretario de salud, Hiram Suarez, contra los ex gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte, se están cayendo por su propio peso. El periodista Víctor Hugo Arteaga ha venido investigando a fondo con total objetividad este tema, en entrevista ayer en el noticiero del Financiero Bloomberg declaró que el secretario de Salud Federal y el laboratorio fabricante de la medicina no corroboran que se hayan suministrado tratamientos falsos y que existan por esta causa muertes de niños enfermos de cáncer. Pero lo más importante es que el periodista Arteaga intentó que del gobierno de Veracruz le dieran la lista de los niños afectados y demás pruebas que lo avalen, según el decir del gobernador Yunes y su secretario Suarez, pero no han querido ni siquiera contestar sus múltiples solicitudes de información. El mismo periodista cree que se trata de puro golpeteo político de los que acostumbra Yunes Linares en contra de sus adversarios, con mayor razón conociendo el encono histórico que tiene contra Fidel Herrera.

El que se ve que ya también no sabe qué hacer para llamar la atención es Sergio Vaca, quien se le va encima a Fidel Herrera, se ve que con la esperanza de que el actual gobernador llegue a voltear sus ojos a él o a su hijo para darles algún cargo o algo similar, se ve que no se resigna a vivir en el anonimato de la vida común.

El que también ya anda soltero, por lo que se ha visto, es el ex diputado local Tonatiuh Pola, quien era novio de Rebeca Reva, pero ya que en los 3 años de diputado local no se quiso casar como que ella vio que la relación no iba ni era tan formal como se esperaba, así es que puso su café en la famosa calle de Martí y dirá que mejor espera nuevos aires a ver algo mejor y más actual, porque para que Pola priista agarre nuevo hueso va a estar difícil.

Propone Yunes heredar la deuda estatal hasta a nuestros bisnietos

¿Qué les parecería que la deuda que dejó el prófugo Javier Duarte, más la que ha contratado y la que se acumule en el periodo de dos años de Yunes Linares, se pague durante 50 años más, es decir que se acabe de pagar hasta el año 2067? ¿Quiénes de los que estamos vivos sobreviviríamos? Sólo los niños de hoy y luego sus hijos y más probablemente sus nietos, sería una carga económica para cuando menos tres o cuatro generaciones de veracruzanos. ¿A cuánto se elevará el costo de la deuda?, ¿cuántos miles de millones más se pagarán de intereses?

Antes de aprobar esta “restructuración “ de lo que debe Veracruz, los diputados deben de contestar estas preguntas y evaluar si nos conviene.

Sin plan de apoyo a la economía de los veracruzanos

Ninguno de los gobiernos, federal, estatal, mucho menos municipal, les preocupa apoyar la difícil “cuesta de enero” que azota a los veracruzanos, la ola de aumentos de precios que disparó el “gasolinazo” del primero de enero está creciendo encareciendo todo lo que compramos o pagamos en servicios. Para muestra un botón: las casetas de peaje de las carreteras de cuota han subido precios hasta más de un 10 por ciento, estas disque autopistas son las únicas por las que se puede transitar, las otras están para llorar.

Hasta este momento ni siquiera en declaraciones los responsables del gobierno se han preocupado por apoyar a los ciudadanos, pero ahora que vengan las elecciones municipales habrá una buena oportunidad para hacerles pagar su desatención para con sus mandantes.

Por inseguridad no quieren reabrir dos tiendas

Se comenta que las pérdidas que les ocasionaron los saqueos de la primera semana de este año, es que las tiendas Wall Mart y Sams de la zona norte del puerto de Veracruz no volverán a abrir, así como algunas de las tiendas de conveniencia como OXXO, los que están sopesando ya de plano no volver a ponerlas a funcionar, ya que creen que los saqueos se pueden repetir en cualquier momento y los seguros no quieren pagarles este delito que están calificado como “vandalismo”, lo que no está tipificado entre los riesgos que protegen sus seguros. No confía la cadena más grande de tiendas en el mundo (Wall Mart) en la capacidad del Secretaría de Seguridad Pública estatal en garantizar la salvaguarda de sus negocios. Malo, muy malo, para la economía de esta zona y desprestigio para el estado, seguramente se ahuyentarán inversiones que tanta falta nos hacen.