Derrotan a Yunes en el Congreso

Carlos Alvarado

Con 29 votos a favor, 9 en contra y seis abstenciones, el pleno del congreso del estado, no avaló la propuesta de disminución de regidurías para la próxima elección municipal, que obligará a 93 ayuntamientos a disminuir sus ediles para ajustarse a los que marca la ley.

En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández afirmó que también se aumentarán ediles en dos ayuntamientos que tienen menos de los que establece la ley.

Entrevistado explicó que este tema no es político ni busca reducir la representatividad que actualmente tienen el PRI y los partidos pequeños que se alían en cada elección, sobre todo porque la reducción también va a afectar a regidurías que tenía el PAN. “No tenemos que mezclar el tema de poder político, le afecta al PAN también, es un tema de legalidad. La representación de los ediles en los ayuntamientos tiene que ver con la población, no tiene que ver con poderes políticos de los partidos”.

Con esta determinación de los diputados locales, el número de ediles será: tres para municipios de hasta 40 mil habitantes, cinco para aquellos de 40 a 70 mil habitantes, siete para los que tengan entre 70 y hasta 125 mil habitantes y nueve para los municipios de 125 y hasta 250 mil habitantes.

Hay que mencionar que la aprobación se consiguió con los votos a favor del grupo legislativo de Morena, que anteriormente se había manifestado en contra de la iniciativa, por lo que se cuestionó al coordinador de la bancada, Amado Cruz Malpica por el motivo del cambio de postura, quien respondió que se trata de una decisión en acuerdo a la política de austeridad que tiene su partido.

“Hemos decidido apoyar la reducción del número de regidurías que se ha propuesto, no sin antes decir que reivindica como un triunfo de la austeridad la reducción de estás regidurías. Se propuso al inicio de la legislatura una ley de austeridad republicana, fueron más de 16 mil millones de pesos los que se propusieron como ahorro y ahora son algo así como 150 millones de pesos los que se generan como ahorro, cualquier triunfo de la austeridad Morena lo reivindica como ahorro”.

En este sentido los diputados del grupo mixto Juntos por Veracruz, criticaron la aprobación de esta iniciativa propuesta por el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, por considerar que el ahorro que se manifiesta es falso y únicamente busca impacto mediático y afectar a los partidos de oposición.

“Dejemos de tratar de engañar a la ciudadanía. Disminuir ediles no representa un ahorro, ya que el presupuesto de los ayuntamientos o va a disminuir, es casualidad que los municipios afectados son, en su gran mayoría, de oposición a la actual administración estatal”.

Finalmente, luego de dos horas de debate, a la hora de la votación, no se logró la mayoría calificada (34 votos), quedando una votación final de 29 votos a favor, 9 en contra y seis abstenciones, desechándose la propuesta.

Disminución de ediles no representa un ahorro

El coordinador del grupo legislativo de Juntos Por Veracruz, Fernando Kuri Kuri aseguró que la disminución de ediles en 95 ayuntamientos no representa un ahorro y solo es un acto mediático.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó: “Tenemos información que ustedes podrán comprobar el día de hoy, de que las bancadas del PAN y Acción Nacional estarán por aprobar en una complicidad que reviven públicamente una modificación al tema de disminución de ediles, interfiriendo en la vida política de 95 municipios de la entidad”.