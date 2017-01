No existen pruebas de lo que dice Yunes: Narro

Ciudad de México

El secretario de Salud, José Narro Robles, Afirmó hasta el momento no se ha encontrado alguna evidencia contundente que respalde las acusaciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, sobre la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer.

Señaló que los estudios aún no han terminado, por lo que no se puede realizar un pronunciamiento final, aunque informó que hasta ahora no ha surgido alguna evidencia de la denuncia que hizo el mandatario veracruzano.

Indicó que derivado de la investigación que realiza en Veracruz, se ha encontrado un desorden en el sistema de almacenamiento, que incluye cerca de once toneladas de medicamentos caducados, así como 47 mil pruebas para VIH que no cuentan con registro sanitario, aunque no se sabe cuántas de ellas se utilizaron.

El secretario de Salud indicó que la indagatoria podría llevar un poco más de tiempo y advirtió que en cuanto se tenga toda la evidencia presentarán las denuncias que se tengan que presentar.

Al participar en la Reunión Plenaria de los diputados y senadores del Partido Verde Ecologista, el titular de la Secretaría de Salud resaltó que, desde el día siguiente en que se dio a conocer el caso de la compra de medicamentos clonados para enfermos de cáncer , se envió una brigada de 12 profesionales a investigar lo ocurrido.