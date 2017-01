Participan policías y autoridades en seis de cada diez desapariciones: fiscal

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Policías y autoridades de Gobierno son señaladas de participar en seis de cada diez casos de desapariciones en el estado, reconoció el fiscal especial de atención a denuncias de desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa.

Reconoció que esta cifra es distinta a los nueve de cada diez que se manejan en los Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos.

“Solecito me decía que ellos tienen que en 90 por ciento de los casos (participan autoridades); nosotros tenemos que en alrededor de 60 por ciento hay señalamientos”.

Coronel Gamboa dijo que en 10 años, de 2006 a 2016 se tienen registradas 5 mil 934 desapariciones; de esa cifra, 3 mil 501 personas fueron localizadas y 2 mil 433 personas aún no han sido halladas.

Cuestionado sobre las cifras dispares de desaparecidos en el estado entre la Fiscalía General del estado (FGE) y los colectivos de búsqueda, dijo que existe una “cifra negra” debido a que no todas las desapariciones se denuncian.

El delito de desaparición forzada “nos superó”: Segob

El delito de desaparición forzada “nos superó y no pudimos enfrentarla”, reconoció el director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Sepúlveda Iguiníz.

Al inaugurar el Tercer Foro Internacional en Materia de Desaparición de Forzada de Personas, aceptó que la cantidad de desaparecidos “tomó por sorpresa” a las autoridades y no hubo manera de enfrentarlo.

“No fue identificado como un problema de esas dimensiones y se quiso resolver de diferentes formas; no es que quiera descalificar a una autoridad, pero el problema nos rebasó más allá de lo que como autoridad estábamos conscientes”.

En el caso de Veracruz, dijo que es necesario que el actual Gobierno dé continuidad al Programa Estatal de Derechos Humanos que se dejó por parte de la pasada administración.