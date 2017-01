Setsuv pide aumento; Sara dice que no hay dinero

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Como cada año previo a que se venza el plazo para el estallamiento a huelga, cientos de agremiados al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) marcharon por las principales calles de la capital del estado, en demanda del incremento salarial del 20 por ciento.

La protesta salió desde las instalaciones del sindicato, hasta llegar a la Plaza Lerdo, encabezados por el Secretario General Juan Mendoza, quien recordó que el estallamiento está programado para el próximo 2 de febrero.

Hizo un llamado a las autoridades de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje y a la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, para lograr un dialogo satisfactorio a sus peticiones para evitar la huelga que se tiene programada a las 7 de la mañana del 2 de febrero.

Entrevistado tras bloquear por algunos minutos la calle de Enríquez, aseguró que tuvieron que salir a protestar una vez que desde el 13 de diciembre del año pasado se emplazó a huelga a la máxima casa de estudios para el 2 de febrero.

Explicó que el pliego petitorio es para un aumento al salario del 20 por ciento, al tiempo de asegurar que hasta el momento no han recibido ninguna propuesta por parte de rectoría.

Comentó que la rectora les ha comentado que no puede otorgar el aumento salarial que exigen una vez que no han recibido el subsidio que les adeudan desde la pasada administración estatal.

Tras permanecer por espacio de varios minutos frente a palacio de Gobierno, los agremiados al SETSUV se trasladaron caminando hasta rectoría.

Hay impedimentos financieros: Sara

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, reconoció que hay impedimentos financieros para otorgar el 20 por ciento de aumento al salario que solicitan los adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv).

En entrevista tras la inauguración del 3er. Foro Internacional en Materia de Desaparición Forzada de Personas, indicó que la UV los apoyará con lo que sea posible, pero no quiso abundar sobre su petición de aumento salarial del 20 por ciento, so pena de irse a huelga el próximo 2 de febrero.