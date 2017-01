Asuntos Públicos – El muro americano

Eduardo Coronel Chiu

La nueva realidad internacional de México tuvo un día negro ayer. Las balandronadas de Donald Trump, el retrógrada nuevo presidente norteamericano contra México, comenzaron a ser decisiones de Estado, políticas de su gobierno.

Como es sabido, Trump firmó ayer dos mandamientos ejecutivos en materia migratoria, ambos unilaterales, provocadores y agresivos que deterioran de inmediato las relaciones bilaterales; el más ofensivo y retador, la orden de iniciar el plan y obtener los fondos para construir el muro en su frontera, mismo que sostiene pagaremos los mexicanos nos guste o no; el segundo, la orden de intensificar las deportaciones de inmigrantes irregulares –millones son mexicanos– sin consideraciones, tan pronto los detecten.

Sus amenazas antimigrantes de campaña electoral van. Y todavía con cinismo declaró que México será beneficiado, ya que el muro fronterizo aliviará en flujo migratorio que procede de Centroamérica.

El costo estimado de la construcción del muro a lo largo de la frontera es de 20 mil millones de dólares, Trump pretende que el congreso americano le apruebe los recursos, comprometido a que él los reembolsará mediante el cobro a México. No precisa como se cobraría pero no duda en que lo hará: “habrá pago, en forma complicada, pero habrá”:

Libre comercio en vías de cancelación

Pero la embestida no ha terminado. El descontón de Trump además se da en medio de una entrevista de estado pactada con el presidente Enrique Peña Nieto para el 31 de enero, donde se anticipa concrete las políticas proteccionistas; ya se sabe que en campaña electoral se pronunció contra el libre comercio (con México) que le roba empleo. El acuerdo comercial de Libre Comercio (TLC) naufraga. La política proteccionista de Trump amenaza con modificar o cancelar unilateralmente las condiciones ventajosas de la integración comercial al bloque de Norteamérica desde principios de los noventas; hay en puerta un shock económico de consecuencias inciertas, mientras la economía nacional se reorienta y diversifica.

Frente a la abierta agresión de Trump, el presidente Peña se vio obligado a dar la cara. En su mensaje reactivo de anoche, desaprobó las decisiones de Trump, y reiteró que Mexico no pagará el muro. Dijo que esperará el informe de su equipo que ya está en Washington sobre las expectativas del encuentro con Trump, y que consultará con el Senado y los gobernadores cuál postura asumir en materia de política exterior ante los desafíos que presenta el viraje del nuevo gobierno americano.

Se manifestaron corrientes de opinión en defensa de la dignidad nacional que propusieron que el presidente Peña cancele su visita de Estado, hasta saber con qué va a salir Trump.

Hacia una era oscura

Hay la sensación de estar entrando a un periodo oscuro de la historia mundial. Trump tiene los rasgos de los personajes siniestros del pasado, aquellos que con su personalidad e intereses provocaron desequilibrios de poder, inestabilidad y arrastraron a la humanidad a confrontaciones incalculables en su momento.

La hegemonía militar de Norteamérica y su configuración de potencia son un riesgo global con un tipo como Trump en la Casa Blanca. Y para México que lo tenemos tan cerca.

Yunes no controla ni a sus diputados

Algo no le está funcionando al nuevo gobernador Miguel Ángel Yunes en su relación con el Poder Legislativo; en menos de dos meses, antes de que termine el primer periodo de sesiones, se le observa debilidad o descuido, ausencia de conducción, aun con los diputados de su grupo del PAN-PRD.

Tan sólo en la sesión del Congreso del pasado martes, los diputados le dieron dos golpes al gobernador Yunes; el revés, no consiguió los votos que necesitaba para aprobar su iniciativa para la reducción de regidores en los ayuntamientos; un claro fracaso. Si no tenían la certidumbre de que iba a pasar la iniciativa no tenía sentido someterla a votación, que se observara la derrota. Ese mismo día le metieron un autogol; impulsada por la bancada del PAN, aprobaron reformas a la Ley de Tránsito que desconocía el gobernador; no le pareció se establecieran concesiones para “moto taxis en zonas rurales”; andan tan desentendidos que no advirtieron el contenido de esa legislación.

Pero Yunes ya declaró que va a vetar esa ley, lo que provocó lo desafiara una de sus protegidas, la controvertida María Josefina Gamboa; quien acusó a Yunes de proteger los intereses económicos de los transportistas.

Las derrotas legislativas de Yunes son un signo importante debido a que la actual legislatura se caracteriza por su dispersión de fuerzas, es un congreso sin mayorías, y si Yunes no cuenta ni con la disciplina de sus aliados, no le reconocen como líder o jefe partidista, menos podrá tener influencias sobre los diputados de otros grupos legislativos. El pleito con Fidel distrajo a Yunes; y Rogelio Franco, el secretario de gobierno, y Manuel Muñoz Ganem, jefe de la Oficina del Gobernador, andan en la baba. ¿No que muy chucha cuerera?

Muerde hasta los de casa

La inesperada reacción de la diputada María Josefina frente a su jefe político Miguel Ángel Yunes, sabiendo del carácter de éste, sugeriría que no se va quedar así. Si no al rato cualquiera se trepa. Incontrolable y protagónica, ha chocado con todos, muerde hasta los de su casa. Ya había atacado a su abogado defensor, el actual fiscal general Jorge Winckler, pese a que la sacó de la cárcel, pero no le perdona el supuesto arreglo con el ex fiscal Luis Ángel Bravo.

Habrá que ver si se compadecen de ella debido al trauma doble de su existencia, no debe ser sencillo vivir con la conciencia de ser un homicida –en presunto estado de ebriedad privó de la vida a una persona por atropellamiento y estuvo 8 meses en cautiverio en las prisiones del estado.