Dale Dale – Trump, un peligro para el mundo, más para México

Trump, un peligro para el mundo, más para México

Lo comentamos. El 2017 será el peor año en lo que va de este siglo. La causa, el presidente de los Estados Unidos. Tiene menos de una semana al frente del gobierno de su país y ya inició los ataques que prometió en campaña contra la economía de nuestro país y contra nuestros paisanos que sin documentos trabajan en los Estados Unidos.

Anunció oficialmente el inicio de la construcción de una muralla a todo lo largo de la frontera con nuestro país. Aunque moleste, los norteamericanos tienen el derecho a decidir qué medidas e instalaciones pueden implementar para proteger su territorio. Su límite sería el Derecho Internacional, que muy dudosamente podría impedir materialmente que no construyeran lo que les dé la gana en su terreno. Lo que más nos molesta y afrenta es la forma en que públicamente ha vociferado Trump, que lo hará cobrándonoslo a los mexicanos por las buenas o por las malas, y dentro de estas últimas da a entender que se lo cobrará a lo “chino”.

También ya ordenó el presidente vecino ir contra la población latina indocumentada que vive allá. Incrementará el presupuesto para hacer más deportaciones que nunca en la historia de los Estados Unidos. Se justifica culpando a los mexicanos de ser la principal amenaza para la seguridad de las familias norteamericanas, como si no se conociera por sus propias estadísticas que la peor amenaza para los vecinos del norte son ellos mismos, son el país en que más armas de fuego están en poder de la población civil. Todos los días hay decenas de homicidios sin que tengan que ver paisanos.

Seguramente va tratar de imponer impuestos al dinero que envían los paisanos a sus familias, las remesas. Es muy probable que quiera recolectar un “diezmo” para recuperar el costo del muro y así llenarse la boca presumiendo que nos lo está haciendo pagar su muro.

La amenaza del nuevo gobierno norteamericano nos obliga a replantearnos nuestro futuro como nación. No se trata sólo de quién nos gobierne, necesitamos comprender cómo entendernos y apoyarnos mejor entre nosotros, con trabajo y unidad, pero con mayor equidad y justicia. Es fundamental aprendamos a jugar bien en equipo y el único equipo en el podemos alinear es México.

Gamboa se rebela

Tal parece que poco les duró la luna de miel a los panistas con el gobernador emanado de su partido, esto luego de que anunciara Yunes Linares que vetaría la nueva Ley de Tránsito y Transporte que acababan de aprobar y que había sido propuesta de la panista María Josefina Gamboa, por lo que la diputada enfureció con este aviso de que no iba a pasar la ley que ella presentó por decisión del gobernador.

Le dijo a Yunes Linares estaba prácticamente “protegiendo” y “cobijando” a las mafias que controlan el transporte público, ya que en esa ley quedaba regulado el uso de los mototaxis que son muy utilizados en donde no hay otra manera de llegar a algún lugar, como es en las zonas rurales o en algunos de los nuevos fraccionamientos que han construido en la zona conurbada de Veracruz-Boca.

Siendo la Gamboa la diputada local que más busca los reflectores y que sólo es un periodo de dos años, es la manera que ve de poder tener otro cargo al terminar éste. L o cierto es que no va a “acatar” lo que le dice su “jefe político”, así que habrá que ver cómo le cayeron estas declaraciones. Mejor que ni esperen que deje la diputación a la suplente, Sonia Colorado, como era el supuesto acuerdo de campaña, ya el que se sienta en la curul no la quiere dejar, más que ya probó que el “hueso es hueso”.

En el PRI no hay humo blanco todavía

Se siguen haciendo “bolas” en el PRI, pasan los días y no acaban de definir quién será el dirigente en el estado, será por esto que subieron una foto a sus redes sociales en donde salen Renato Alarcón, Marlon Ramírez y Érika Ayala tomando un cafecito como para cerrar filas y que los tomen en cuenta. Hasta Marlon se quiere subir a ese carro de las negociaciones para ver si algo le toca.

La que ya anda pensando que puede cambiarle el panorama por la venida de Fidel Herrera es a la delegada de Sedesol en el estado, Anilú Ingram, quien ya andaba muy pegada a Juan Carlos Molina como queriendo hacer mancuerna para el Senado, iban y venían a los eventos, pero si difícilmente lograra ganar un escaño en Veracruz el PRI, menos se ve que puedan ganar dos. Aunque Molina Palacios sigue pensando que por la vía plurinominal, pues cree que tiene mucho dinero, de ese que se gana con mucha facilidad y sin remilgos de legalidad, como para comprar su senaduría pluri.

El acceso a la central de abastos de Xalapa, como en Siria

En Xalapa hay avenidas que parecen las calles de la devastada Siria, como si hubieran sido bombardeadas, luego de las lluvias y el paso del transporte, los accesos a Monte Magno, Monte Novo, La Marquesa y otros más están desastrosos, si todos los vehículos que circulan y se descomponen demandaran al ayuntamiento les iba a salir más caro que tapar los hoyos.