En marcha operativo mochila

Redacción AZ Veracruz

En relación a los hechos ocurridos este martes 24 de enero en una escuela primaria del municipio de Veracruz, donde se reportó una supuesta intención de llevar un arma por parte de un alumno, derivado de mensajes de Whatsapp, el alcalde Ramón Poo Gil informó que se puso en marcha el protocolo de seguridad en atención a la integridad de los estudiantes de ese centro educativo, corroborando que no existía tal situación.

El munícipe dijo que tras recibirse el reporte de lo sucedido, se realizó un operativo en las instalaciones del centro educativo, con elementos de la Policía Naval, la Dirección Municipal de Protección Ciudadana y Vialidades, así como del Regidor Onceavo Juan Montes de Oca, donde se efectuó una revisión de mochilas con el consentimiento de los padres de familia, tras lo cual, no se detectó ningún tipo de arma de fuego ni de objeto punzocortante.

Cabe mencionar que por tratarse de un menor de edad y en respeto a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ayuntamiento porteño ha mantenido en calidad de reservada la identidad del menor de edad involucrado en el incidente, así como del plantel educativo donde este hecho tuvo lugar.

Asimismo, se especifica que tras lo ocurrido, autoridades municipales realizaron una evaluación psicológica al niño, detectando posibles problemas relacionados con déficit de atención familiar hacia el menor.

Procurando la seguridad y el bienestar de los estudiantes y sus familias, el Gobierno Municipal de Veracruz pide respetuosamente que si se llegara a presentar algún caso de esta naturaleza, se guarde secrecía de la identidad de los menores y de las escuelas, esto con el objetivo de no afectar a las personas involucradas.

De igual forma, el Ayuntamiento de Veracruz reitera que mantendrá un seguimiento con el menor así como con su familia, a través del Programa de Participación Social en la Educación y mediante el Consejo de Seguridad Municipal, donde se les brindará toda la atención necesaria.

Operativo, totalmente legal

Adriana Muñoz

El presidente de la Barra de Abogados en Derecho en Veracruz, Carlos Mateos Carrasco, aseguró que el operativo mochila es completamente legal.

Aunque cuando se implantó la Comisión Nacional de Derechos Humanos se inconformó, el jurisconsulto afirmó que en estos tiempos es necesario y válido.

“El hecho que en su presencia se abran las mochilas lo que se busca es proteger a sus compañeros no sólo al niño que se le revisa la mochila sino a sus compañeros”, destacó.

Sobre todo, subrayó, tras lo ocurrido en Monterrey, Nuevo León, que fue imitado en por un menor que estudia en la escuela México.

“Para mí es lo ideal, no hay una vulneración de derechos, creo que son voces aisladas”, agregó.

Morales Mar, destacó que las cuestiones de revisión deben ser supervisadas por la Asociación de Padres de Familia y los maestros. Legalmente no hay una limitante para no aplicar el “Operativo Mochila”

“A mí me parece bien y se debe implementar este programa”, agregó.