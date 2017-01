Se le rebela a Yunes diputada panista

Carlos Alvarado

La diputada local panista, María Josefina Gamboa Toral afirmó que el veto del Gobernador a la iniciativa que presentó para regularizar la operación de los mototaxis en zonas rurales, se debe a que Miguel Ángel Yunes Linares “está protegiendo a las mafias de transportistas”.

“¿Qué es lo que pasa? Es que las mafias del transporte saltan, lo que no les gusta es que no sea negocio para ellos, que sea para un vecino de la comunidad; lo que no les gusta es que los taxis ya no podrán seguir entrando abusando de la movilidad de 2.7 millones de personas. Es una iniciativa que se consultó con el secretario de Seguridad Pública. Me reuní con él durante un mes, le pedí si tenía alguna sugerencia y nunca respondió.

“Me parece que el Gobernador no leyó la iniciativa, no sabe de lo que se trata, ya que hay un artículo transitorio que dice que esta iniciativa entraría en vigor después de que se haga el reordenamiento y lo que pasa, es que hay una clara complicidad. Al PRI le molestó esto, a pesar de que se adhirió en tribuna a la iniciativa, a la mera hora no les conviene a las mafias del transporte que seguramente estarán presionando por cuestiones electorales”, dijo.

En este sentido aclaró que “el Gobernador está protegiendo a las mafias transportistas y no el derecho de 2.7 millones de personas que no tienen cómo moverse, que no tienen cómo salir de una comunidad rural para ir a una escuela, donde no hay taxis vecinales ni camiones, porque a esos es a lo que nos estamos refiriendo.

“Por ello quiero que nos explique por qué el veto. Si él tiene señalamientos contra algún moto-taxi lo correcto es que la fiscalía le finque responsabilidad, ya que estas unidades han sido extorsionados por Tránsito, el servicio ya existe, no me lo inventé, sólo pido que se regularicen”, abundó.

Finalmente, señaló que “mi bancada me respaldo, y al gobernador siempre lo he conocido como un hombre firme y si tiene algún problema por mis iniciativas pues que me diga, está en su derecho de vetar la iniciativa. Pero si el problema es que si la bancada del PAN no vota como él quiere, pues ojalá que le alcancen los votos, ya que esta iniciativa es muy justa y no afecta a los transportistas”.