Asuntos Públicos -Van por el tesorero de la mafia

Eduardo Coronel Chiu

Apenas ayer el Fiscal General del estado Jorge Winckler acudió a la Cámara federal de Diputados a solicitar formalmente el desafuero o declaración de procedencia del aún diputado federal, Antonio Tarek Abdalá Saad.

Pretende imputarle una serie de delitos cometidos durante su desempeño como tesorero de Javier Duarte tales como peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, tráfico de influencia y desvío de recursos por un monto que podría ascender a 23 mil millones de pesos.

La historia delictiva de Tarek es muy conocida desde hace tiempo. Como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del 6 de febrero de 2012 al 7 de enero de 2015, Tarek manejó del dinero público de modo obscuro y clandestino, ilegal se presume por las evidencias, en beneficio propio y de la pareja gobernante, Javier Duarte y Karime Macías; a ella, es sabido, debía su puesto.

Participó Tarek de lleno en los desvíos de recursos del Gobierno del Estado durante esos tres años, en los que se han detectado cuantiosas irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) varias denuncias en su contra por el desvío de varios miles de millones de pesos en las cuentas de 2012 y 2013, así como por simular reintegros de fondos –los depositaban un momento para registrarlos y enseguida volvían a disponer de éstos–; en el ámbito local, la Contraloría del Estado lo inhabilitó el año pasado por 10 años por irregularidades administrativos e igualmente lo denunció por desvío de recursos en la Fiscalía estatal. Es un pez gordo de la banda.

Desafuero viable

Anticipando la cacería cuando acabara su gobierno, Duarte blindó a su operador del dinero. En el proceso electoral de 2015 hizo a Tarek diputado federal por Cosamaloapan –al igual que otros de la banda que también hoy se escudan en el fuero legislativo.

El desafuero de Tarek Abadla es viable. Aparte de que está el material probatorio del manejo ilegal del dinero público, el factor político es adverso a Tarek y favorable a sus acusadores. El jefe de su banda, Javier Duarte, aunque prófugo, está en desgracia política, el PRI ya se deslindó de él; lo mismo debe hacer el grupo legislativo de ese partido con sus diputados federales cómplices, entre ellos el tesorero de la mafia, Tarek. Además de los ex funcionarios miembros de la camarilla de Duarte: Alberto Silva, Edgar Spinoso, Adolfo Mota y Erick Lagos. Y entre los locales, Juan Manuel del Castillo. ¿O con ellos ya hubo pacto, como se dice?

Ahí si hay materia. No como en el burdo escándalo de las quimioterapias falsas y las imaginarias muertes de menores por esa causa.

Falta ver cómo se procesa el asunto en la Cámara de Diputados, cómo se mueven los grupos y sus directrices; cuánto tiempo les va a tomar instruir el juicio de procedencia y desarrollarlo –deben darle derecho de audiencia a Tarek–, cumplir las formalidades procesales, antes de que pueda darse un dictamen de procedencia o desafuero y que lo apruebe la mayoría de los diputados, al menos 251 de 500 que son, o ¿pedirá licencia para enfrentar el proceso? Por lo pronto, Tarek ya tiene encima la amenaza.

Mr. Peña no va a Washington

Las relaciones bilaterales con USA en su peor momento. El choque no sólo por el muro fronterizo sino por su pago, que Trump pretende endilgar a nuestro país, rechazado por Peña, derivó en espadazos por Twitter; la primera estocada la dio Trump: si México no tenía voluntad de pagar mejor habría que cancelar la visita programada de Peña; éste, entre la espada y la pared, no tuvo alternativa más que twittear que mejor ya no iba. En el aire quedaron los temas de la cooperación comercial, seguridad y combate al narcotráfico, migración. Casi rotas las relaciones.

En la secuela de Trump para mostrar a su auditorio cómo obligaría a México a pagar el costo del muro, quedó en ridículo. Sus voceros informaron que aplicarían un impuesto del 20% a las importaciones de productos mexicanos. Una vez examinada la propuesta se detectó la tontería. Bien lo dice Paul Krugman, Nobel de economía 2008. “El incidente arancelario mexicano es verdaderamente asombroso, demuestra ignorancia e incompetencia en múltiples niveles”, gravar con un 20% las importaciones de productos mexicanos significa que el impuesto no será pagado por los exportadores sino por los consumidores estadunidenses. Los asesores del magnate, dice Krugman, salen al paso de las críticas pero no tienen idea de economía.

Hoy el presidente con los legisladores y gobernadores revisará alternativas de política exterior ante el escenario abierto por la agresividad y las barreras comerciales de comunicación del nuevo presidente americano.

Incumplen a la UV

ya se dieron cuenta los directivos de la UV que el gobierno de Miguel Ángel Yunes no les va a cumplir con el aumento de recursos presupuestales. Se acerca la fecha límite y no ven ninguna señal favorable para la segunda aprobación requerida de la reforma constitucional para su “autonomía financiera” o presupuestaria. No se consumaría la disposición para que la UV reciba anualmente el 4% del presupuesto total del Gobierno del Estado.

Ayer protestaron con carteles durante la sesión de los diputados Leticia Rodríguez Audirac, la Secretaria Académica, y José Luis Cuevas Gayosso, director de la Facultad de Derecho y comisionado al tema por el Consejo Universitario.

Los diputados que se ve que tienen línea para que no pase la reforma, todavía les echaron habladas a los de la UV de que sean austeros, que hagan productivos sus institutos de investigación, dejen de contratar al Ceneval y apliquen sus propios exámenes de selección de nuevo ingreso, y el mensaje político de que “no aprieten ni presionen”. No hay para más. Todavía no les pagan los adeudos de años anteriores y el presupuesto de éste tampoco los tiene conformes a los de los UV.

El próximo martes es la última sesión del periodo ordinario del Congreso. Todo indica que la reforma no pasará, va al basurero. A ver cómo reaccionan los universitarios y qué sucede con la alianza de la rectora Sara Ladrón de Guevara con el gobernador Yunes. ¿Le reclamará Sara que les deben los sueños?