Dale Dale – Vuelan juntos pero no revueltos

Vuelan juntos pero no revueltos

Coincidencias de la vida y de la política, en el primer vuelo de Veracruz a la Ciudad de México, a las 6 de la mañana y antes de que alguno de los reporteros fuente del aeropuerto llegara, pasaron a la sala de abordar el ex alcalde de Boca del Río y ex Delegado de Banobras, Salvador Manzur, quien iba en modo “pordiosero” mostrando una barba desaliñada y mal vestido, lo que llamó la atención de los que lo vieron, como para que no lo reconocieran o pasar desapercibido, pero no se sabe por qué si todavía no se ve tan complicado su tema, ni las acusaciones, o será que viendo cómo se está poniendo el panorama cree que es mejor poner sus barbas a remojar.

Porque también iba, en el mismo vuelo, el fiscal general del estado, Jorge Winckler, a promover ante la Cámara de Diputados federal el desafuero del diputado federal priista y ex tesorero del gobierno del estado, Tarek Abdalá, por el que pasaron muchísimos millones de pesos que fueron simplemente desaparecidos. Tarek es uno de los denunciados por la Auditoría Superior de la Federación y por el Órgano de Fiscalización estatal como de los principales responsables del saqueo de las arcas del gobierno estatal en la pasada administración, él fue uno de operadores de la famosa “ licuadora”, como le llamaron los funcionarios duartistas a la tesorería de la Sefiplan, en donde revolvían los fondos que llegaban de la Federación con las participaciones estatales y los desviaban a gusto y capricho del exgobernador Duarte para el beneficio de su camarilla, donde destacó por supuesto el diputado Tarek Abdalá Saad.

Así, por meras ¿coincidencias? volaron juntos Manzur y Winckler, pero ni se saludaron.

Después de Bustos quién sigue

Y luego de que Leonel Bustos asistiera con su abogado a la primera audiencia de su “juicio oral” y que ya no lo dejaran ir y se lo llevaran de aguilita detenido, ya puso a varios a pensar si no se las van a aplicar igual, aunque Bustos es de los que, como el alcalde de San Blas en el estado de Nayarit, el famoso “Layín”, famoso por la frase de “robo poquito”, los que robaron “muchito” por acá seguro tomarán precauciones a las primeras de cambio, será por esto que el diputado local Vicente Benítez ya no trae tan buena cara, como cuando andaba entregando apoyos y gestionando obras en municipios de su distrito, sobre todo después de ver la iniciativa que andan queriendo aprobar de que les quiten el fuero, lo que lo dejaría desprotegido completamente, igual anda su ex compañero de gabinete duartista y también diputado local, Juan Manuel del Castillo, quien se atrevió a reclamar al titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, por sus nuevos informes de auditoría, en donde lo señala a él y otros muchos presuntos responsables de más actos presumiblemente delictivos por la gestión de los dineros públicos durante el sexenio pasado.” Y sigue la mata dando”.

Assad también comunica sobre fantasmas

Al que ni la voz se le conocía es al jefe de prensa del actual gobierno, Elías Assad, se había pasado de discreto o más bien andaba agachado para que ni lo vieran, pero parece que lo “mandaron” para que les arrimara el caballo a Gina “la ex vicegobernadora” Domínguez y al “Cisne romántico” Alberto Silva, sus antecesores en este cargo, quienes según Assad, también operaron sus propios negocios “fantasmas” y no obstante andan por ahí tan campantes, con ventaja para Silva que disfruta de fuero como diputado federal. Pero Gina presume que ella se retiro a tiempo, antes de que se desbordara el saqueo y que ella ahora es muy rica, pues nomás porque sí.

Puso el actual coordinador de Comunicación Social dos botones de muestra de negocios fraudulentos: “Comercial Patrol y PC Comunicación” a los que les pagaron más de 25 millones de pesos a cambio de nada.

Cuidado con los celulares en la Cámara

La actual legislatura local, aparte de dejar ya demostrado que no sólo no tienen oficio político, sino tampoco mucha preparación para legislar, ahora, como si no hubieran pendientes muchas cosas que hacer, se enfrascan en pelear sobre que hay rateros entre los diputados, pero no sólo por lo que ganan o se llevan, sino por robarse celulares entre ellos, si de veras, hemos caído muy bajo y cada vez más con estos funcionarios.