Lucharán por el título en Australia

Melbourne, Australia

Tuvieron que pasar 14 años para que las hermanas estadounidenses Serena Williams, número dos del mundo, y Venus Williams, 14, volvieran a encontrarse en la final del Abierto de Australia.

Serena necesitó de 50 minutos para imponerse con parciales de 6-2 y 6-1 a la croata Mirjana Lucic-Baroni; mientras que Venus venció por 6-7, 6-2 y 6-3 a su compatriota Coco Vandeweghe.

Tras dos horas y 25 minutos de acción, la mayor de las Williams se recuperó de un inicio lento, donde cedió el primer set, pero donde al final le alcanzó para remontar y asegurarse el triunfo.

La estadounidense, que no había perdido un solo periodo en el primer Grand Slam de la temporada, aprovechó su experiencia para someter a su rival 11 años menor que ella.

Tras quebrarle el servicio a Vandeweghe, la experimentada de 36 años celebró de forma inusual. Cada triunfo a esta altura de su carrera lo disfruta al máximo, y sobre la superficie del Rod Laver Arena empezó a bailar de emoción.

“Coco jugó muy bien, de forma increíble, y yo muy defensiva todo el tiempo”, dijo Venus tras su triunfo, “estoy muy emocionada por el tenis americano. Creo que he servido de inspiración a más gente”, acertó a decir como pudo la que ya es la jugadora de mayor edad en la historia en alcanzar una final del Grand Slam, en la Era Open.

“Todo el mundo tiene su momento al sol, pero me gustaría mantener el mío un rato, no tengo nada más que hacer. Es más de lo que he soñado”.

Vandeweghe jugó un gran partido, sobre todo en el primer set, con su alegre esquema ofensivo, pero después no supo o no pudo confirmar nada más que una bola de rotura de las 13 ocasiones que dispuso, y cedió el suyo cinco veces.

Ante su ídolo de juventud notó la presión en la primera semifinal de un grande en su carrera, y dejó que Venus ganara siete puntos consecutivos, en una gran brecha en la que se dejó muchas de sus esperanzas.

La verdugo de la española Garbiñe Muguruza en cuartos salvó al final tres bolas de partido, pero en la cuarta cometió un error que dio el paso a Venus a su 15 final de un Grand Slam.