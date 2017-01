Pide Fiscalía desafuero de Tarek Abdalá

Adriana Muñoz

Por los delitos de peculado, incumplimiento de un deber legal, desvío de recursos, abuso de autoridad y tráfico de influencias y un probable daño patrimonial por 23 mil 156 millones de pesos, la FGE del Estado de Veracruz solicitó al Congreso de la Unión el desafuero del diputado federal del PRI por la entidad veracruzana, Tarek Abdala Saad.

El titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, expuso en conferencia de prensa en la sede de la Cámara Baja, que el delito de peculado no prescribe por lo que pidió que de inmediato se le retire el fuero constitucional y pueda ser aprehendido ya que la dependencia a su cargo mantiene giradas órdenes de aprehensión en su contra.

Destacó que los recursos que presuntamente desvío eran de diversas partidas federales destinadas al sector salud.

Por ello, exhortó a los legisladores federales a ponerse del lado de la ciudadanía y no de quienes “saquearon Veracruz”

Agregó que “Veracruz continúa sentando precedente en la defensa legítima y permanente de los derechos de todos los veracruzanos”

La solicitud de declaración de procedencia o desafuero, se presentó ante la subcomisión de examen previo del Honorable Congreso de la Unión.

Con este acto, dijo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz pone de conocimiento de la Cámara de Diputados federal, hechos probablemente constitutivos de los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal y tráfico de influencias, en contra de Tarek Abdala, a fin de que pueda ser sujeto de proceso penal, citado por autoridades ministeriales y judiciales y en su caso, ser aprehendido.

El ex Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la pasada administración gubernamental deberá responder ante la justicia respecto de cuatro carpetas de investigación que se integran en su contra, por actuar de manera omisa y dolosa en la administración y desvío de fondos estatales y federales, por un monto total de 23 mil 156 millones de pesos.

Expresamos nuestra confianza en que al ser turnada la presente solicitud de desafuero ante la sección instructora, se procederá en consecuencia, debido a que la instancia que le practicó las auditorías previas, fue la Auditoría Superior de la Federación, la cual depende de la Cámara Federal de Diputados, cuyos integrantes tienen la facultad de conocer los mecanismos y resolutivos emanados de las investigaciones por responsabilidades administrativas; asimismo, se cuenta con un señalamiento directo emitido en su contra por quien ya enfrenta la acción de la justicia y actualmente se encuentra en calidad de imputado.

Serán los diputados federales quienes integraran el correspondiente expediente, integrarán pruebas y valorarán nuestras probanzas y en fecha posterior, declararán si ha lugar a procedencia, para lo cual cuentan con un plazo mínimo y se pide que se haga a la brevedad, porque lo que se busca es justicia; no obstante, el delito de peculado que se le imputa es considerado grave y no prescribe, aún al concluir el fuero del legislador federal.

“En la Fiscalía General del Estado continuaremos combatiendo sin tregua, ni descanso cualquier irregularidad que detectemos, los veracruzanos no están indefensos, hoy día, hay una procuración de justicia decidida, capaz, que no fabrica culpables, ni inventa pruebas pero si actúa contra personajes deshonestos y que faltaron a su palabra de servir a Veracruz”, afirmó.

Finalmente, exhorto a todos los diputados federales a fin de que no protejan a quien se presume es un delincuente y que impere la justicia.