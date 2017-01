Se confrontan diputados y UV por presupuesto

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Catedráticos e investigadores de la Universidad Veracruzana (UV) se manifestaron en la sesión ordinaria de este jueves, para exigir la autonomía financiera para la máxima casa de estudios.

Encabezados por la secretaria académica, Leticia Rodríguez Audirac, portaban lonas con las siguientes leyendas: Ratificación inmediata, autonomía financiera de la UV”, “Apoyen a la juventud veracruzana, autonomía financiera para la UV”, “Resta una sesión, trabajen por Veracruz, ratificación autonomía financiera UV”, “Autonomía Financiera Ya, Ya, Ya”.

Acusaron que hay indiferencia de la actual legislatura puesto que a pesar de que en campaña se comprometieron a apoyar a la UV, ahora, simplemente no someten a votación el dictamen de reforma al artículo 10 de la Carta Magna local, que fue avalado en primera vuelta en junio de 2016.

Alberto Islas Reyes, abogado de la Universidad Veracruzana, comentó que solicitaron por escrito una audiencia con la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola, y no fueron atendidos.

“Se pidió por escrito en dos ocasiones, se les pidió reunión para tratar el asunto, y como no respondieron por eso decidimos venir, pareciera que no hay interés, pareciera que la UV no es tema político, nosotros solo estamos pidiendo lo legítimo”.

Cabe mencionar que el Decreto de Egresos del Estado para 2017 estipula un recorte en el Subsidio Estatal Ordinario para la Universidad Veracruzana de 175 millones 365 mil 720 pesos, al pasar de 2 mil 293 millones 200 mil pesos a 2 mil 117 millones 834 mil 280 pesos.

Como se recordará, la LXIII Legislatura, en segundo periodo de sesiones de año 2016, aprobó el 23 de junio de ese año el dictamen de Reforma al artículo 10 de la Constitución Política de Veracruz, el cual otorga autonomía financiera a la UV.