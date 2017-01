Me defenderé sin fuero asegura Tarek Abdalá

Carlos Alvarado

No he recibido notificación alguna sobre denuncias presentadas en mi contra por parte de la Fiscalía General del Estado, aseveró el diputado federal, Antonio Tarek Adbalá Saad, quien afirmó que no se escudara en el fuero para defenderse de las mismas.

Entrevistado esta mañana por Ciro Gómez Leyva el legislador priista sostuvo que el único conocimiento que tiene es la presentación de solicitud de juicio de procedencia en su contra por parte del fiscal Jorge Winckler Ortiz el jueves.

Afirmó, sin embargo, que no pretende darse a la fuga, toda vez que se encuentra Legislatura federal, “he estado en los últimos tres periodos en las sesiones de la cámara, he estado en las comisiones y en mi distrito, yo no tengo porque cambiar mi forma de vida y actuar, yo seguiré legislando”.

En ese sentido, indicó que una vez que se le de la garantía de audiencia por las acusaciones de peculado y desvío de recursos por el orden de 23 mil millones de pesos cuando era Tesorero de la Secretaria de Finanzas y Planeación hará uso de sus derechos de defensa.

Reconoció que en este momento es difícil defenderse de la posición de ex Tesorero de la Sefiplan, en el gobierno del prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.

Hay que recordar que el Fiscal General presentó ayer ante el Congreso de la Unión la solicitud de juicio de desafuero para que haga frente a las acusaciones.

En la entrevista el diputado Abdala Saad aseveró que hasta el momento desconoce a que denuncia se refiere el abogado estatal, toda vez que no ha sido citado ni siquiera de ver las imputaciones ni tampoco ha tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones de peculado y desvío de recursos.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia en contra de funcionarios de la administración duartista entre ellos él, po roo que asistió a comparecer en su momento y entregó toda la información relevante para solventar estas cuestiones.