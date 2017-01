Natalia Lafourcade resaltará el valor de México

Connect on Linked in

Ciudad de México

Natalia Lafourcade busca, con su música, resaltar la naturaleza, riqueza, cultura, belleza y todo lo que le hace sentir a México como un país alegre. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ve una oportunidad de que los latinos despierten, de estar atentos, volverse responsables y estar unidos para rescatar valores como el amor, el respeto y el trabajo en equipo.

“Es una oportunidad para que nosotros lo transformemos, pero es necesario despertar e involucrarnos, que nos informemos y nos unamos, cambiemos nuestra manera de vivir. Está en nuestras manos. Muchas veces uno mantiene cosas negativas sin saberlo, hay que informarse nada más y estar alertas, cuidar nuestra manera de crecer como humanidad y enfocar nuestra atención hacia otros lugares porque el tiempo se va rapidísimo”, afirmó la cantante.

La ganadora de un premio Grammy el año pasado, considera que los actos que se han volcado contra México no serán un impedimento para que la música latina siga el curso que ha tenido hasta ahora, por el contrario, tomará más fuerza.

Lafourcade dice que hoy más que nunca quiere vivir en México, pues se mudó a Veracruz. Para nada busca irse a Estados Unidos. “Sólo quiero ir allá para cantarle a mi gente, a los latinoamericanos y por supuesto también a todos aquellos que no hablan español pero que también me he encontrado en mis conciertos”.

Desde su punto de vista se suele culpar a las personas que están en el poder, pero la situación va mucho más allá. Es por eso que dedica su próximo disco, llamado “Musas” (que lanzará a mediados de abril) a su querido México.

Por lo pronto se prepara para el homenaje a Juan Gabriel el 18 de febrero en el Foro Pegaso, “me siento orgullosa de que me hayan invitado. Estaremos en una noche especial donde vamos a cantar con amor a México. Juan Gabriel es un artista que adoramos porque supo poner en la música la voz de nosotros como pueblo y nación”.