No aceptaremos daño a la autonomía: rectora

Carlos Alvarado

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara Gonzalez, advirtió que no aceptarán la vulneración de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios y agradeció el exhorto hecho por los integrantes de la Legislatura local para el buen uso de los recursos.

Entrevistada a su llagada al conservatorio “La Importancia de las Defensorías de los Derechos Universitarios que se llevó a cabo en las instalaciones de la USBI, la titular de la rectora dijo que todas las dependencias y organismos que reciben recursos públicos deben actuar con probidad.

Advirtió que lo que no se acepta es la vulneración de la autonomía, toda vez que los asuntos académicos son competencia solo de la Universidad Veracruzana y no de ningún organismo externo, incluido el Congreso del Estado.

Además, comentó que las medidas de austeridad que se han establecidos al interior de la UV han significado un ahorro de casi 400 millones de pesos desde que asumió la rectoría.

Sin embargo, en temas educativos, evaluaciones, productividad y procesos son competencia de la Universidad Veracruzana.

Ladrón de Guevara González aclaró que el tema de la autonomía financiera, si bien fue un compromiso asumido por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, es actualmente competencia del Congreso del Estado.

De ahí que se les recordará su obligación, toda vez que solo queda una sesión del periodo ordinario y no lo han colocado en la agenda.

Autonomía financiera, de aprobarse, aplicaría hasta 2018

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Sergio Hernández Hernández, consideró que en caso de que se valide la autonomía financiera de la UV, aplicaría en el 2018.

Adelantó que se podría incluir la reforma en la última sesión del periodo, pero en este momento no hay la suficiencia presupuestaria para darle 4 cuatro por ciento de los ingresos del estado, pues implicaría duplicar lo que se etiquetó el pasado mes de diciembre.

Consideró que sería irresponsable de parte de los legisladores validar un aumento de esa magnitud, ante el reajuste presupuestal que se inició desde el inicio del mes.