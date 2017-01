Sefiplan pone trabas a constructoras

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

Luego de un sexenio de recesión, donde las obras eran entregadas de manera directa a amigos y empresas fantasmas, ahora los empresarios de la construcción se enfrentan a una serie de requisitos excesivos impuestos por la Secretaría de Finanzas y Planeación para ingresar al padrón del ramo.

Así lo señaló el socio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIX) Ignacio Ramos Niembro, quien se pronunció porque se haga una revisión exhaustiva de los requisitos que ponen en desventaja a las pequeñas y medianas empresas en los concursos de licitación.

Lamentó la poca sensibilidad de parte de las autoridades a cargo de Clementina Guerrero García, toda vez que se están imponiendo cargas fiscales importantes que les son imposibles de cubrir.

En este sentido recordó que llevan poco más de seis años sin tener trabajo, ingresos, pero se trata de empresas consolidadas y serias a las que ahora se les pretende que ingresen como “nuevas”, a pesar de que no tienen recursos para el pago de la cédula.

“El 80 por ciento son Mipymes y no han tenido trabajo porque todo se asignaba en forma directa y como quería, y ahorita que se ve luz, se preguntan a qué hora la van a ver si están bloqueando. Tenemos que registrarnos ante Sefiplan y para hacerlo nos piden un dictamen fiscal, a pesar de que no todas tienen grandes volúmenes de ingreso”.

Ramos Niembro detalló que entre los requisitos que piden a las empresas están los estados financieros dictaminados, a pesar de que a muchas sus ingresas no les permite hacerlo por los altos costos de dicho dictamen fiscal.

Ejemplificó que para poder participar en una licitación de 500 mil pesos, deben pagar 5 mil pesos por registro, además de que el gobierno no reconoce la antigüedad de las empresas ni las obras que antes han realizado durante varios años.

Si bien reconoció que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares quiere hacer las cosas de forma transparente evitando la participación de las llamadas empresas fantasmas en los contratos hay empresas con historia que están siendo tratadas como “como cualquier hijo de familia”.