Asuntos Públicos – Yunes: el huevo de la serpiente

Eduardo Coronel Chiu

La detención, consignación y encarcelamiento de César del Ángel Fuentes, el líder del movimiento rural de los 400 Pueblos, realizado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes, el viernes pasado, tiene todas las características del abuso de poder; el despliegue del aparato punitivo del estado no con fines de justicia, orden y legalidad, sino para cobrar venganza contra un antiguo adversario político. En su breve periodo en el Poder Ejecutivo, el autoritarismo y la arbitrariedad de Yunes, se transparenta, como el huevo de la serpiente.

César del Ángel y su movimiento agrario no es un personaje que agrade a las buenas conciencias; seguro que en Xalapa nadie aprueba sus plantones y coreografías grotescas –la danza callejera de mujeres con el torso desnudo y hombres con taparrabo, por cierto con el rostro de Yunes– ni la suciedad y escombros que quedan a su partida. Tampoco se aprueban las invasiones de tierra como métodos de lucha campesina.

Pero César del Ángel, como cualquiera dentro del estado de derecho –como usted y yo– merece que se le juzgue con imparcialidad y con apego a la ley. No que se le apliquen normas improcedentes de modo torcido a capricho del gobernante; porque se la debe.

Los antecedentes de rivalidad entre Del Ángel y Yunes Linares son muy antiguos. A lo largo del tiempo se han enfrentado en posiciones extremas, uno en los reclamos sociales con métodos radicales y el otro como representante de la autoridad y del aparato represor; de los choques en los noventas se abrieron conflictos de extendidas secuelas, militancias en polos en pugna. Desde entonces los 400 pueblos y Cesar del Ángel señalan a Yunes Linares de asesino de campesinos, la vieja historia de represión en la Huasteca y de despojo de tierras, aliado de caciques.

no es un secreto que Yunes Linares maneja al fiscal Jorge Winkler, lo impuso en el juego de fuerzas con el Congreso y que su compadre el magistrado Edel Álvarez Peña, su presidente del Tribunal Superior de Justicia, maniobra en el Poder Judicial; objetivamente, no hay autonomía del ministerio público ni del Poder Judicial.

Se constata en el caso de César del Ángel.

Los hechos y los delitos

Según trascendió a los medios, los delitos que le imputan a Cesar del Ángel son: “Contra la seguridad del estado –motín– y Contra la seguridad colectiva –incitación a cometer un delito y apología de éste de algún vicio y estragos–, no tienen que ver con las invasiones de tierras o la obstrucción de vías de comunicación. Directamente se remiten en un episodio postelectoral, sucedido en Xalapa el 29 de junio del año pasado, en las inmediaciones del Congreso del Estado del que existen muchas imágenes y crónicas. Como se recuerda, Yunes Linares, entonces gobernador electo (acompañado del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y de Santiago Creel), cruzó por la multitud de un mitin de los 400 Pueblos –al margen de la falta de prudencia de ambas partes, y de la posible provocación deliberada de Yunes, así como de sus guardaespaldas–, hubo brotes de violencia, algunos golpeados en riña, se observan lanzamiento de pedradas y el más aparatoso, el rodeo de una turba a la camioneta de Yunes y sus acompañantes, pero éstos ya adentro; además le arrojan una gran piedra al vehículo causando daños en los parabrisas. Dicen que hubo algún herido por pedrada, nada de gravedad, tampoco algún muerto.

Esa acción de la masa fuera de control (no se ve a Cesar del Ángel arrojando piedras ni instigando el ataque) es condenable y si constituye un delito debe sancionarse. Pero la imputación se ve forzada para encuadrarla en el tipo delictivo, lo mismo que la exagerada penalidad.

Una exageración

Los delitos que le imputan a Cesar del Ángel por haber estado en esa manifestación y ser el dirigente de los 400 Pueblos se ven desproporcionadas.

De los tres delitos que le imputan a Del Ángel, el candado es el de Estragos, el único grave y por el cual le dictaron prisión preventiva hasta de un año, por los otros dos –Incitación o Motín– habría alcanzado fianza, ambos son de penalidad leve, la máxima es de 3 años de prisión. En cambio Estragos tiene una pena de entre 5 a 20 años de prisión. ¿Se justifica esa imputación a partir del incidente ocurrido afuera del Congreso del Estado, cuando Yunes provocador se abrió paso –un pretendido Moisés ente el río de gente de los 400 Pueblos?

El tipo delictivo por el que Winckler –de parte de su jefe Yunes– acusa a Cesar del Ángel establece: “A quien de manera dolosa, mediante incendio, explosión, inundación o por cualquier otra causa, creare un peligro común para los bienes o las personas “(Artículo 265, Código Penal del Estado).

¿Se creó esta situación en aquel acontecimiento?, ¿incendio, explosión inundación? Es muy vago esconderse en “cualquier otra causa”, tendría que ser equiparable a los mencionados siniestros, además del dolo y del peligro a la seguridad colectiva, que no se ve haya sido creado.

¿Estragos y 20 años de prisión porque una multitud apedreó la camioneta de Yunes?

Los menores

Aunque más relacionados con la naturaleza de los eventos, el motín o la instigación tienen penas menores: cometen Motín “quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público, con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad para obligarla tomar alguna determinación”, la pena es “de 6 meses a tres años de prisión” (artículo 310, Código Penal del Estado).

Por su parte el delito de Instigación (artículo 168, Código Penal del Estado) a quien públicamente incite a cometer un delito o haga apología de éste o de un vicio, de uno a tres años de prisión.

Límites al autoritarismo

Le ha tocado a César del Ángel padecer el abuso de poder del gobierno de Yunes. Tendrá que hacer su defensa jurídica desde la cárcel, buscando el amparo y la protección de la justicia federal ante el control absoluto que el gobernador tiene del fiscal y del Poder Judicial. No será el primer enemigo político de Yunes que corre con esa maldición del abuso de poder. En su previa edición como co-gobernador, en el periodo de Patricio Chirinos, Yunes instrumentó en 1996 el encarcelamiento y proceso por peculado y enriquecimiento, entre otros, al ex gobernador Dante Delgado y sus secretarios de Finanzas, Gerardo Poo Ulibarri y Desarrollo Urbano, Porfirio Serrano, los acusó a sabiendas que la acción penal en su contra había prescrito, como lo determinó, dos años después, la Suprema Corte al dictar las sentencias que ordenó sus liberaciones.

El despliegue abusivo de poder de Miguel Ángel Yunes, que ya estamos viendo, debe ser un tema de agenda ciudadana y de los partidos de oposición; garantizar que el gobernador respete efectivamente el estado de derecho, que no tuerza la ley para su beneficio y para aplastar a sus adversarios o disidentes, aprovechando que manipula al Fiscal General y al presidente del Poder Judicial.

Pueden ahora guardar silencio o no decir nada por conveniencia, conformismo o indiferencia. Cuando los Yunes Linares se llevaron a la cárcel a Cesar del Ángel guardé silencio porque yo no era de los 400 Pueblos… cuando vengan por nosotros, no habrá nadie más para protestar. La serpiente del autoritarismo en Veracruz ya se observa crecer en su huevo.