Dale Dale – Qué queda del PRI veracruzano

Qué queda del PRI veracruzano

Después de la gran derrota del PRI año pasado, el que fue durante más de 70 años el partido que gobernó nuestro estado quedó en condiciones de desastre, no tanto por quién le ganó, la coalición PAN-PRD, si no como internamente se fue derrumbando, puso en evidencia que el único liderazgo que funcionaba era el burocrático y financiero operado por los gobernadores priistas.

El último y desastroso gobernador fue el factor decisivo para la derrota priista, pero no lo hizo solo, contó con la afanosa cooperación de su grupo de colaboradores cercanos. La mayoría de estos duartistas íntimos se aprovechó de su posición y se colocaron de diputados federales y locales a través del PRI o de sus partidos aliados y satélites, PVEM, Panal, PES y anexos. Los que no lograron conseguir fuero legislativo se están tratando de evadir de la justicia con arreglos extrajudiciales o simplemente no creen que les vayan a fincar responsabilidades penales.

Ahora después de Duarte queda muy poco del PRI y lo que queda se ha seguido debilitando. Hay desconfianza entre su militancia, alta deserción, ausencia de liderazgo y lo peor, sin recursos económicos para sustentarse.

Renato para relanzar al PRI

Luego de haber estado jalando la cobija para cobijarse con quien llegara a dirigir el PRI en el estado, de los distintos actores políticos que creían que todavía podían poner alguien a modo se estuvieron semanas y días teniendo acercamientos y alejamientos, para que al final quedara Renato Alarcón, que fue de los que primero levantó la mano para decir que quería la dirigencia y es de los pocos que aspiraron al cargo sin antecedentes duartistas.

De último momento, citaron este domingo para que en el Auditorio del PRI estatal tomara protesta Renato, con la misma secretaria general que ya estaba, Regina Vázquez, ya que no quiso dejar el hueso y eso que ya es diputada local plurinominal. Pero el que la Delegada Lorena Martínez hubiera comunicado la determinación desde el PRI Nacional de que asumiera la presidencia Renato Alarcón no mantuvo en calma a todos, ya que algunos para hacerse notar mandaron a postear en redes sociales que los priistas rechazaban la llegada del ex delegado del ISSSTE, así que se reunieron ex colaboradores y beneficiarios de Duarte en el Hotel Fiesta Americana en Boca del Río para “mostrar su descontento”.

El caso es que todo indicaba que Juan Carlos Molina, el líder de la CNC estatal, es de los que comandaba y patrocinó la “rebelión” anti alarconista, pero al otro día estaba ahí en primera fila en la toma de protesta, aunque le hizo el feo para no saludar a su nuevo dirigente, acudió porque tiene la misión de acudir a todos los eventos que hay, se ve que así cree que se le va a concretar su proyecto del Senado, así que con su sombrero fue para salir en la foto de este sábado en la protesta y luego el domingo avalando el nombramiento, quién los entiende.

Así que la toma de protesta de Renato fue avalada por Héctor Yunes en un principio y por Américo Zúñiga, aunque también después por Pepe Yunes. En el acto destacaron: Tomás Carrillo, los emisarios de los Callejas, Lázaro Medina y Gaudencio, Molina, Montano, Carlos Brito y hasta Gina Domínguez se atrevió a ir, parece que anda confiada y cree que puede mantener y hasta retomar algún día el poder que tuvo con Duarte, total, dirá que soñar no cuesta nada.