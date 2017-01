Francia se lleva el título de Miss Universo

Connect on Linked in

Filipinas

Iris Mittenaere, representante de Francia, se llevó el título de Miss Universo 2016.

En 2014 no se realizó el certamen y de ahí que el título no sea el de 2017.

Steve Harvey se encargó de conducir el concurso, realizado en el Mall of Asia de Filipinas.

De entre 86 concursantes, Mittenaere resultó la elegida por el jurado.

La joven francesa tiene 24 años y es modelo. Francia tenía 64 años sin obtener el título de Miss Universo. (Christiane Magnani lo ganó en 1953).

Además de ella, llegaron a la final Andrea Tovar, de Colombia y Raquel Pelissier, de Haití.

En la última ronda de preguntas, a Mittenaere le pidieron que hablara sobre algo en lo que haya fracasado y qué aprendió de esa experiencia:

“He fallado varias veces en mi vida. Creo que cuando fracasas debes ponerte de pie y superarlo y seguir adelante. Si esta noche no soy la ganadora, de todas formas pude estar entre las finalistas. Así es que creo que he fallado pero para mí esta es una muy buena primera oportunidad”.

Kristal Silva, representante de México, logró pasar a la ronda de 13 y 9 semifinalistas, pero ya no alcanzó la ronda de seis semifinalistas, en donde se les hacen preguntas.