Más de 8 mil burócratas han sido despedidos : Yunes Landa

Xalapa, Veracruz

Un promedio de ocho mil 287 personas han sido despedidas de diversas dependencias pertenecientes a la administración estatal, mismas que solicitaron asesoría al senador Héctor Yunes Landa.

El priista informó que los desempleados fueron asesorados vía telefónica, vía correo electrónico y en presencia física, y a todos se les dará acompañamiento con un abogado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

“Contraté un despacho que vamos a pagar con mi sueldo, para no sólo dar asesoría, sino llevar los juicios, presentar las demandas laborales y evitar que opere la prescripción en favor del Gobierno del Estado” explicó.

Refirió que de las oficinas del Seguro Popular fueron despedidos 500 empleados y empleadas, mismos que lo buscaron para que los representara ante las instancias judiciales.

“Entre redes, por teléfono, de persona y reuniones grupales que van de 60 u ochenta personas a la oficina, llevamos ocho mil 287 personas, hay mucho más (despedidas). Son los que me han buscado” afirmó el senador del PRI.

Lamentó que este Gobierno Estatal despidió a personas con más de 20 años de antigüedad, porque se trata de jefes y jefas de familia que ahora se quedan sin un ingreso para sus hogares.

“Atendí a una persona que llevaba 23 años trabajando en el gobierno, en una posición menor, no política, y simplemente por haber estado en gobiernos anteriores, se le cortó su registro en la nómina, está sin empleo y es de los que vamos a defender” explicó

El bufete jurídico a su cargo para apoyar a los empleados y empleadas despedidas por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, no tendrá costo alguno para apoyarlos.

“Tendrán que pagar sus copias nada más, y no aún ganando los juicios les vamos a cobrar ningún porcentaje” finalizó la entrevista el senador que asistió a la toma de protesta del ex delegado del ISSSTE, Renato Alarcón Guevara como presidente provisional hasta el 2018 del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.