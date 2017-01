Política la detención de César del Ángel : Fidel Kuri Grajales

Connect on Linked in

Veracruz

El diputado federal, Fidel Kuri Grajales, aseguró que la detención de César del Ángel, líder de los 400 Pueblos, así como la solicitud de desafuero del diputado priísta Tarek Abdalá son parte de una persecución.

Mencionó que a César del Ángel tuvieron que esperar a que estuviera en la tercera edad para detenerlo porque no podían con él, “pobre señor ha de estar hasta enfermo y lo agarran ya en una edad que no tiene ni para defenderse”, remató.

“Ustedes saben perfectamente cómo opera el gobernador actual, a él le gusta perseguir y hay que estar a las vivas nada más, en el caso de él siempre ha sido así acuérdense que metió a la cárcel a Dante Delgado (…) le gusta a él perseguir a todo mundo”, recalcó.

Aseguró que en lo que se tiene que enfocar Miguel Ángel Yunes Linares, es en gobernar y hacer bien las cosas en la entidad, además de unirse con el resto de los gobernadores para poder enfrentar los posibles problemas que habrá con Estados Unidos.

En otro tema, el también dueño de los Tiburones Rojos dijo que Gobierno del Estado no está apoyando tampoco al futbol.

“No hemos tenido apoyo del Gobierno del Estado ni siquiera con la policía, los impuestos en el Ayuntamiento los están subiendo (…) ya quieren subirlos una barbaridad cuando hay un acuerdo con el Presidente municipal, yo lo hice personalmente con el Presidente municipal cuando traje el equipo a Veracruz, entonces la persecución la hay”, sentenció.

Por último, declaró que el equipo se queda en Veracruz porque el equipo es de los veracruzanos, “se queda el equipo aunque Yunes quiera que yo me vaya, se va a quedar (…) yo puedo decir muchas cosas, ahora no quiero irme”.