Se confrontan fiscal y alcalde de Tlacotalpan por embalse de toros

Connect on Linked in

Xalapa

El amparo promovido por pobladores de Tlacotalpan para continuar con la tradición de embalsar toros por el Río Papaloapan, genera expectativa entre los animalistas, refirió Adriana Vicario Chávez, corresponsal de AnimaNaturalis en Veracruz.

Y es que un grupo de pobladores de Tlacotalpan promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación este sábado 28 de enero, a días de realizar las fiestas tradicionales de la Virgen de La Candelaria.

“Es un recurso legal, se pueden amparar y la Fiscalía tendrá que determinar qué procede, nosotros de todas formas estamos a la expectativa de a ver qué pasa dentro de una semana, pero creemos que es un paso importante de lo que haga o no la gente y los municipios”, respondió la animalista.

Homero Gamboa Martínez, alcalde de Tlacotalpan, reconoció que ciudadanos solicitaron un amparo por estar en desacuerdo con la Ley Estatal de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, que en su última reforma, del 10 de noviembre del 2016, se prohibió las vaquilladas y pamplonadas.

El dictamen quedó aprobado por la LXIII Legislatura del Estado, precisando facultades a la Fiscalía General del Estado (FGE) en su artículo 4, apartado XV.

Es de recordar, que en el estado de Veracruz, la misma LXIII Legislatura aprobó la tipificación del maltrato animal como delito, emitiendo sanciones de dos a cinco años de prisión y con multas de 200 a 400 salarios mínimos.

No se permitirán vaquilladas ni embalses en Veracruz: Fiscal

En Veracruz no se permitirán más delitos de crueldad contra los animales, por lo que se suspenden vaquilladas, embalses y peleas de gallos, entre otros, en toda la entidad veracruzana, anunció Andrés de la Parra Trujillo, fiscal especializado en delitos ambientales y contra los animales de la Fiscalía General del Estado (FGE)

Este domingo, junto con un grupo de agentes ministeriales armados, y personal de la Procuraduría de Medio Ambiente, se hizo presente en esta población para realizar un operativo de inspección, ante el anuncio de la realización de una vaquillada fuera de la ley, en el marco de las fiestas del Santo Entierro de Cristo, la cual finalmente no se realizó.

Aunque la pasada administración de Teocelo declaró a este municipio “anti-taurino”, la actual permitió la realización de vaquilladas los últimos tres años, por lo que en esta ocasión la FGE le hizo un exhorto para que no se realizara, ya que se incurría en delito.

Expresó que en la entidad se hará respetar el Artículo 28 de la Ley Estatal de Protección a los Animales, previniendo todo delito u acto de crueldad contra los mismos, como abandono, vaquilladas, corridas de toros y embalses, entre otros.

Las sanciones que establece la ley para quienes incurran en estos delitos, van desde varios cientos de veces el salario mínimo, hasta tres años de prisión, dependiendo de la gravedad del acto.