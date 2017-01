Toma protesta Renato Alarcón como presidente del PRI estatal

XALAPA

Renato Alarcón Guevara asumió la presidencia provisional hasta el 2018 del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y afirmó que el trabajo de partido debe ser en consenso, de dialogo, de interlocución, “Todos caben, nadie sobra”.

Señaló que el PRI no es tribunal de justicia y quien tiene señalamientos deberá responder por ellos, “solamente hay que pedir justicia y no venganza”.

Con la ausencia de ex dirigentes estatales, cobijado por delegados federales, senadores y algunos presidentes municipales, el ex delegado del ISSSTE, tomó de protesta por la delegada nacional del PRI, Lorena Martínez Rodríguez.

Afirmó que su postulación como dirigente provisional del Partido emanó de la unidad y la propuesta de los liderazgos.

“Soy la propuesta en la que transitan los dos senadores, la mayoría de lo diputados federales y locales, en la que transitan la mayoría de los diputados municipales, pueden preguntar y en la sumatoria les va a dar el 90 por ciento” resaltó.

Con respecto a la denuncia electoral en su contra, Alarcón Guevara informó que hasta ahora no le ha sido notificado por parte del Organismo Público Local Electoral (Ople), ni la Auditoría de la Función Pública (ASF), ni por la Fiscalía General del Estado.

Refirió que el viernes pasado renunció a la delegación del ISSSTE, institución que dejó con “números negros. Soy un hombre que se conduce con manos limpias y transparente.

Explicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI hizo efectiva la renuncia de la presidencia estatal del PRI de Felipe Amadeo Flores Espinoza, y sigue como secretaria general, Regina Vázquez Saut.

Aseguró que “es el más alto honor” para él, dirigir al PRI en Veracruz en una circunstancia “inédita” “complicada” en la que por primera vez se tiene un gobernador del estado emanado del Revolucionario Institucional.

Fidel es un militante, el presidente soy yo

El recién nombrado presidente, Alarcón Guevara afirmó que el ex cónsul de Barcelona, Fidel Herrera Beltrán es considerado un militante más del PRI, porque el dirigente y quien toma las riendas del partido es él.

“Fidel Herrera es ex gobernador de Veracruz, como tal lo respeto. Es un cuadro militante del PRI, como tal lo respeto, como tal lo respeto, el presidente del partido soy yo”, indicó.

Como presidente del Partido, dijo Alarcón Guevara las decisiones las tomará él, y habrá de escuchar a Fidel Herrera como un militante más; en tanto que las secretarías y comisiones internas del PRI son las voces que deben

prevalecer.