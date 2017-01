Asuntos Públicos – Reestructura de deuda, atorada

Eduardo Coronel Chiu

No ha convencido el gobierno de Miguel Ángel Yunes a los diputados locales para que le autoricen el cheque en blanco que les presentó para reestructurar la deuda pública del estado.

Con excepción del grupo del PAN, las demás bancadas no se han dejado engatuzar y perciben que hay gato encerrado. Cualquiera con cierto criterio llega a la conclusión de la mayor carga financiera que significa para el estado conceder que se prorrogue el pago de la deuda hasta por 50 años, cuando ahora faltarían para liquidarla 18 años en promedio. Además de que la solicitud de autorización no proporciona ninguna información de las condiciones nuevas, pretende manga ancha en las operaciones, entre otras: para pactar plazos, tasas, deducciones, afectar cualquier ingreso y otorgar las garantías que le parezcan, pagar penalidades por liquidación anticipada, contratar y pagar todos los servicios de consultoría y por si no fuera suficiente la deuda actual, le incluyeron una nueva rebanada de casi 500 millones de pesos adicionales; para reestructurar 41 mil 500 millones pide Yunes le autoricen endeudar al estado hasta por 42 mil millones de pesos a 50 años.

Por otro lado ya se le ha detectado que uno de los garlitos al patear el bote del pago al futuro sería conseguir en lo inmediato un periodo de gracia –es decir, sin pago o con pago mínimo por los años iniciales a la reestructura–, esto es disponer de más dinero éste y el próximo año, como se sabe periodos electorales; los excedentes de dinero obviamente facilitarían a Yunes avanzar en su proyecto partidista, personal y familiar para permanecer en el poder; como atinadamente señalan los del partido Morena, para que Yunes le abra camino a su hijo en la sucesión de gobernador el año próximo.

No alcanza el precio

Pero necesita Yunes el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión que se discuta, 34 si asisten los 50 integrantes. Las cuentas de los votos todavía no le salen.

Morena, que es la segunda fuerza en el Congreso, ya anticipó que votará en contra; la salida financiera para ellos no es la reestructura sino la “austeridad republicana”, lo que sea que esto signifique, políticamente quiere decir que no van con Yunes. En este momento hasta el PRD, satélite del PAN y de Yunes, se hace del rogar, quizá no le han llegado al precio. El diputado Sergio Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda, la que debe dictaminar la propuesta en primera instancia, le ha puesto trabas legales, cuando no hace mucho era un incondicional de Yunes, ahora sale con que la solicitud debe apegarse a la nueva Ley de Disciplina Financiera y que la aprobación va para largo.

El grupo de los 5 “Juntos por Veracruz”, tampoco está a favor de aprobar la reestructura como la mandó Yunes, y el PRI, aunque juega doblado, dócil y colaboracionista con el gobernador, no sirve en este momento de disgregación de los votos; el PAN y el PRI no son suficientes para la mayoría calificada que exige la ley para aprobarle al gobernador contratar créditos o deuda pública.

Hoy acaba el primer periodo ordinario del Congreso y por lo pronto la reestructura de la deuda pública, el cheque en blanco que pide Yunes no pasa. Tendrá que mejorar su negociación-cooptación. No quieren que se vaya por la libre, pasado de listo, como acostumbra.

Otro Narrazo

La denuncia de Miguel Ángel Yunes sobre las quimioterapias falsas en el gobierno de Veracruz cada vez está más desacreditada.

El secretario de Salud federal, José Narro, ayer en una reunión plenaria del grupo legislativo del PRI volvió a declarar que no ha encontrado nada que pruebe la escandalosa denuncia pública que hizo Yunes, de que “aplicaban agua destilada” a niños en vez de quimiototerapia. Esta vez incluso “emplazó” al Gobierno del Estado para que les entregue la información que permita comprobar las acusaciones “si es que la pueden documentar”, puntualizó, si no, son dichos nada más.

Narro ya le tomó la medida a Yunes de que era bulla política de Yunes o bullying desde el nuevo gobierno a sus antecesores, sobre todo contra Fidel Herrera, quien como es sabido renunció como cónsul en Barcelona para venir a defenderse de la calumnia de Yunes y de paso hacer política interna. Incontenible en su inclinación a las denuncias mediáticas –poco importa si se sostienen en los hechos o no–, Yunes reanudó sus ataques a sus antecesores en el gobierno a los que mete en el mismo paquete, aprovechando el descrédito del prófugo Duarte para embarrárselo a Fidel Herrera. Ayer “reveló” que Fidel y Duarte constituyeron empresas para comprar medicamentos apócrifos.

¿Varado o arraigado?

Fidel no termina de volver a Veracruz (devolver nunca). Varado aún en Barcelona, según que todavía en la entrega, o arraigado para que no intervenga el proceso político de Veracruz, sea por gestión de la corriente del PRI que tomó el control de la presidencia provisional, efectiva para conducir las elecciones municipales en marcha, o del pacto nacional del PRI en favor del PAN-PRD para contener a como dé lugar a López Obrador y al partido Morena; ausente Fidel para que le deje el escenario a gusto a Yunes, que le sirva de punching bag mediático.

Apenas respondió indirectamente a la última pulla de Yunes; por Twitter dijo que en su gobierno no existió central de mezclas, que sólo se adquirió medicina de patente.

Es un pleito interminable; a Yunes no le da pena decir mentiras y que lo cachen. Al día siguiente saca de la chistera otro argüende.