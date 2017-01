Comerciantes, entre el crimen y el desempleo

Carlos Alvarado

El presidente de la Coparmex en Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, dio a conocer que los robos a tiendas de auto servicio en la ciudad y la región incrementaron, ya que se han registrado hasta 200 al mes.

Entrevistado en el Cabildo de Xalapa, informó que mantienen denuncias pendientes en la Fiscalía General del Estado por robos de los comercios; demandan a que las autoridades agilicen las investigaciones a fin de se dé con los responsables.

Dio a conocer que “si más o menos había entre unos 40 y 60 robos, llegó a haber hasta 200 robos al mes, entre Xalapa y la región”, principalmente a tiendas de conveniencias. Estos delitos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado, pero que desafortunadamente no han tenido una respuesta positiva en la resolución de los casos.

El empresario capitalino mencionó que han solicitado una reunión con el Fiscal General, con quien buscan que se dé un seguimiento a sus demandas de manera responsable, y que sobre todo, tengan una solución.

Señaló que “hay temas que están pendientes desde el año pasado, denuncias que se hicieron por robos y realmente veíamos que no avanzaban en las investigaciones, esto es obviamente parte del MP; esperemos que en la próxima reunión que tengamos vayamos dando seguimiento”.

Al tiempo que dijo no encontrarle sentido, que nos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detenga a los delincuentes, si durante el proceso legal no se agilizan las investigaciones y se dejan a los ladrones en libertad.

Refirió que en febrero van a tener otra reunión para analizar los avances de cada una las denuncias que se han presentado.

“Sabemos que el estado es grande, la situación orográfica del estado es complicada, lo entendemos, pero también pedimos que mínimo se vayan resolviendo”, finalizó.

Algunos negocios están cerrando

Algunos negocios están cerrando entre ellos tortillerías y pequeños y medianos negocios que ya no pueden sostenerse debido a la situación económica del país, a informó Gerardo Libreros Cobos, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa.

Dio a conocer que esas pequeñas empresas no pueden subsistir pagando todo lo que se tiene que pagar de insumos, gastos, salarios, seguridad social y rentas. “Gente que está cerrando, gente que se dedica a la tortilla han cerrado, algunas tortillerías, algunos micro comercios que difícilmente pueden sobrevivir ante esta oleada de incrementos (…) como cinco tortillerías han cerrado”.

Desempleo y él hambre

El alto desempleo y él hambre han sido los causantes de que la inseguridad se dispare, aseguró el presidente de la Federación Centro Sur de la Coparmex a nivel nacional.

Dijo que desgraciadamente, no hay atención a estos flagelos y es por ellos que hasta plazas comerciales y bancos, a plena luz del día, han sido víctimas de los atracos de la delincuencia.

“El tema de seguridad es un tema que se tiene que atacar por varios rubros uno es educación básica, y otro es el tema del empleo”, indicó.

En lo que va de enero fueron nueve los bancos que han sido asaltados en Veracruz y Boca del Río, ante ello, el gobierno estatal debe actuar. (con información de Adriana Muñóz)