Dudan de versión de Yunes sobre quimios falsas

Édgar Ávila

El escándalo por la supuesta compra y administración de medicamentos “clonados” o “falsos” a enfermos de cáncer en Veracruz no sólo reabrió una pugna política entre Miguel Ángel Yunes Linares y Fidel Herrera Beltrán, sino que dejó lastimados a los pacientes y afectó a personal del Centro Estatal de Cancerología Dr Miguel Dorantes Mesa.

La denuncia mediática del gobierno panista fue el 17 de enero, lo que encendió las alarmas de todos los sectores y la indignación social por la supuesta aplicación de agua destilada a enfermos de cáncer y la presunta muerte de ocho niños; aunque fue dos días después cuando se interpuso la denuncia penal.

El gobierno yunista ha guardado silencio y no ha presentado pruebas documentales desde que Herrera Beltrán renunció al consulado de Barcelona, España, para defenderse legalmente. Sólo se filtraron documentos oficiales, entre ellos uno que da cuenta que la denuncia es por una sola ampolleta del medicamento Avastín que resultó ser falsa y cuyo lote fue retirado del centro de atención.

En tanto, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, Elías Assad, no ha dado respuesta a las constantes peticiones de El Universal de entrevista a funcionarios estatales sobre el caso.

Primeras irregularidades

Lamarca Roche aclaró que el medicamento presuntamente clonado en Veracruz no era para quimioterapias ni estaba indicado para niños con cáncer, como lo denunció originalmente Yunes Linares.

En un comunicado de prensa, la compañía internacional aclaró que la Avastín medicina que incumplía con las normas fue detectado en 2011, pero insistió en que no es un fármaco para quimioterapia.

Tras la renuncia del cónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera, circuló un documento del gobierno de Veracruz que da cuenta que desde el 10 de julio de 2010 detectaron y retiraron un lote con medicamento “avastín” sospechoso.

Sin embargo, en los expedientes de 455 niños con cáncer que se atendieron en el Centro Estatal de Cancerología (sin contar 2004), se informó que jamás se les suministró el Avastín.

“Lo mismo pero más barato”

En el anonimato y por temor a represalias, una enfermera con 48 años de laborar en el sector salud de Veracruz, y 38 en el Centro Estatal de Cancerología, defiende la labor del equipo de médicos y de sus compañeras de trabajo en la atención de los pacientes.

Con la experiencia de años, califica como “una mentira” que se haya atendido a los pacientes con agua destilada, aunque explica que en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán el medicamento que se compraba era de “marca” y en la administración de Javier Duarte de Ochoa era simplemente “genérico”.

“Era más barato, pero lo mismo y por eso se tenían que hacer mezclas”, subraya y detalla que las dosis de quimioterapia se prepara según el tipo de cáncer que va desde estómago, hígado, riñón, cerebro y huesos, entre otros.

“Por lo tanto deben ser diversas cantidades, desde recién nacidos, hasta 18 años y adultos; es de acuerdo con el peso, talla y medida, también hay niños grandes pero desnutridos y se deben hacer las dosis individuales. Se tiene que sumar, dividir y restar para que se dé la dosis de medicamento”, asegura.