Edson Álvarez se dice en shock por la noticia del Tri

Connect on Linked in

Ciudad de México

La nueva ‘joya’ de la cantera azulcrema, Edson Álvarez fue convocado al TRI y mencionó que no hay nada igual en el medio futbolístico que defender a México.

Será la principal novedad en la convocatoria del Tricolor esta semana para el primer amistoso del año. Y si asimilarse como titular en América ya le parecía demasiado, un llamado a Selección Nacional simplemente puso “en shock” a Edson Álvarez.

El canterano azulcrema sabe que estará en la lista de esta semana para el amistoso contra Islandia del 8 de febrero, cuando Juan Carlos Osorio evaluará en su mayoría a jugadores de la Liga MX, pues lo disputará sin “europeos” por no ser Fecha FIFA.

“Créeme que estoy como en shock de la noticia, la verdad que fue muy rápido y he tenido la oportunidad de representar a México en Selecciones Menores y créeme que tenemos una mística impresionante desde selecciones menores, de defender esa playera no va a haber nada igual en el medio futbolístico”, expresó a Mediotiempo.

Apenas con 19 años, el defensa recibió permiso de la directiva para no jugar con las Águilas el partido pendiente de fecha 1 del martes de la próxima semana contra Jaguares. Cuando recibió la noticia, incluso pidió que no jugaran con eso.

Este regreso al Tri significará su debut con la Mayor, si bien fue justo hace un año, en enero del 2016, cuando vivió su primera convocatoria, esa vez con la Sub-20 para una concentración de cara al Mundial de este año en Corea del Sur, mismo que también podrá disputar si América le da permiso.